El Perelló pide al ministerio que actúe tras la aparición de un nuevo escalón en la playa del Socarrat

La aparición de un pronunciado escalón de arena en la playa del Socarrat ha vuelto a poner sobre la mesa la regeneración del litoral en la costa ribereña. Apenas unas semanas después de la polémica surgida en la playa de la Motilla, donde un desnivel similar obligó incluso a intervenir para facilitar el acceso de los bañistas, la situación se repite ahora en una de las playas más representativas de la Entidad Local Menor de El Perelló.

El ayuntamiento ha salido al paso de las numerosas consultas vecinales y de las imágenes difundidas en los últimos días mediante un comunicado oficial en el que aclara que la actuación que dio origen al actual estado de la playa fue promovida, proyectada y ejecutada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través de la Demarcación de Costas, sin participación municipal en ninguna de las fases del proyecto.

El enorme escalón de la playa del Socarrat dificulta el acceso a la zona de baño. / Joan Gimeno

El mismo alcalde del Perelló José Codoñer insiste en que "el desnivel existente no responde a una falta de mantenimiento de la playa, sino que está directamente relacionado con la aportación de arena realizada dentro de las obras impulsadas por la administración estatal para recuperar el litoral".

Una previsión que no se ha cumplido

Según explica el propio alcalde, "durante el desarrollo de las obras los técnicos de la Demarcación de Costas trasladaron a la administración local que este tipo de escalones desaparecerían de forma natural con el paso de los meses gracias a la acción del oleaje y a la redistribución de los sedimentos. Sin embargo, la evolución de la playa ha seguido un camino muy distinto al previsto. Lejos de suavizarse, el desnivel ha aumentado con el paso del tiempo, generando preocupación entre residentes y usuarios habituales del arenal, especialmente por el riesgo que supone para personas mayores, niños y bañistas que acceden al agua sin percibir el cambio brusco de nivel".

La situación recuerda inevitablemente a la vivida recientemente en la playa de la Motilla, donde un escalón de similares características generó numerosas críticas vecinales y obligó a realizar trabajos para reducir parcialmente el desnivel.

Sin competencias para actuar sobre la obra

En su comunicado, el ayuntamiento subraya que carece tanto de los medios técnicos necesarios para determinar las causas exactas de la evolución del fenómeno como de la competencia administrativa para intervenir sobre una actuación ejecutada por otra administración.

El gobierno municipal recalca que no puede modificar una obra realizada por el ministerio ni asumir responsabilidades sobre una infraestructura cuya planificación, dirección y ejecución ha correspondido íntegramente a la Administración General del Estado.

No obstante, y con el objetivo de garantizar la seguridad de los usuarios, el consistorio ha decidido intervenir dentro del margen que permiten sus competencias.

El consistorio de El Perelló ha realizado algunos rebajes para facilitar el acceso. / Joan Gimeno

Actuaciones para reducir el riesgo

Los servicios municipales llevarán a cabo trabajos de alisado en determinadas zonas del arenal para suavizar parcialmente el desnivel y facilitar el acceso al mar. Estas actuaciones tienen “un carácter exclusivamente preventivo y buscan minimizar las molestias y mejorar la seguridad de los bañistas”, dejando claro que su ejecución no implica asumir la responsabilidad sobre el origen del problema.

Al mismo tiempo, continuará trasladando la incidencia a la Demarcación de Costas y reclamando que los técnicos evalúen nuevamente el comportamiento de la playa y adopten las medidas necesarias para resolver definitivamente una situación que, lejos de mejorar con el paso del tiempo, ha acabado agravándose.

Preocupación entre vecinos y usuarios

La aparición de este nuevo escalón reabre el debate sobre el comportamiento de las playas regeneradas y sobre la eficacia de algunas actuaciones de aportación de arena ejecutadas en los últimos años en el litoral valenciano.

Vecinos y usuarios consideran que el problema trasciende la mera incomodidad, ya que afecta tanto a la accesibilidad como a la seguridad de quienes disfrutan diariamente de la playa durante la temporada estival.

Mientras tanto, el ayuntamiento mantiene que seguirá defendiendo los intereses de los vecinos y reclamando a la administración competente una solución definitiva que permita devolver a la playa del Socarrat unas condiciones óptimas de uso y seguridad.