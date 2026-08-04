La Policía Local de Sueca interviene un arma de aire comprimido en plena vía pública
Los agentes actuaron durante un servicio de seguridad ciudadana y recuerdan que este tipo de armas no son un juguete y su uso indebido puede acarrear sanciones administrativas e incluso responsabilidades penales
La Policía Local de Sueca intervino un arma de cuarta categoría —de aire comprimido o balines— en el transcurso de un servicio ordinario de seguridad ciudadana desarrollado en la vía pública durante la pasada noche.
Tras la actuación, el cuerpo policial ha querido recordar que este tipo de armas no deben considerarse un juguete, ya que un uso irresponsable puede provocar lesiones de gravedad, generar alarma social y derivar en responsabilidades administrativas e, incluso, penales, en función de las circunstancias.
Desde la Policía Local explican que las armas de cuarta categoría deben disponer de la correspondiente tarjeta de armas cuando así lo establezca la normativa vigente. Asimismo, subrayan que su utilización debe limitarse a espacios habilitados o autorizados, respetando en todo momento la legislación aplicable.
Los agentes advierten de que portar o utilizar este tipo de armas de forma inadecuada en la vía pública puede motivar su intervención por parte de las fuerzas de seguridad, así como la tramitación de las correspondientes denuncias o diligencias.
Finalmente, la Policía Local de Sueca hace un llamamiento a la responsabilidad ciudadana y recuerda que un uso adecuado de estas armas contribuye a prevenir accidentes, evitar situaciones de riesgo y reducir la alarma social. «La mejor intervención es aquella que nunca llega a ser necesaria», señalan desde el cuerpo, que anima a la ciudadanía a actuar siempre conforme a la normativa vigente.
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