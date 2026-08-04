La UD Alzira gestionará sus instalaciones a partir de enero y propicia la entrada de capital externo

La UD Alzira no descarta la posibilidad de convertirse en Sociedad Anónima Deportiva (SAD) en un futuro. “No es la fórmula que más me gusta pero no lo descartaría por suponer una importante entrada de dinero al club. Eso sí, siempre que el club mantuviese el 51 % de las acciones”, explicó el presidente Juan Antonio Sanjuán, en la asamblea de socios celebrada la semana pasada.

La idea puede haber variado tras los futuros ingresos que recibirá la entidad ribereña por el traspaso de Carlos Espí al Real Madrid. Lo que sí está firmemente sobre la mesa es la firma del convenio del club ribereño con el Ayuntamiento de Alzira para el uso en exclusiva del estadio Luis Suñer Picó y el campo de Xixerà. Esta se realizará en octubre y en enero el club se hará cargo del mantenimiento y la explotación de ambas instalaciones. “Estamos muy satisfechos de poner punto y final a años de negociaciones. Tendremos que hacernos cargo del IBI de ambos campos y aportaremos un porcentaje de los beneficios recibidos por los eventos que organicemos en el campo pero hemos logrado que dichas cantidades reviertan en mejoras de las propias instalaciones”, explicó Sanjuán.

El convenio permitirá a los azulgranas “desde algo tan simple como hacer reuniones de directiva, de técnicos o con los jugadores a poder entrenar en las horas que nos convenga sin estar sujetos a la presencia de un conserje”, añadió el presidente alzirista. “Nuestro estadio es un baluarte y un motivo de convencimiento para que los futbolistas quieran fichar en la UD Alzira y pocas veces podíamos mostrárselo durante las negociaciones”, prosiguió Sanjuán. “Estamos muy contentos con el concejal de deportes, Vicent de la Concepción y los técnicos que han participado en la formalización del convenio”, concluyó.

Vallado nuevo en la grada

Por otra parte, ya está aprobada la sustitución de las vallas de la grada de General del Suñer Picó, cuya ausencia ha provocado que no hubiese público en dicha zona durante buena parte de la temporada.

Para la nueva temporada, la asamblea de socios aprobó un presupuesto de 110.000 euros para la plantilla “con el que esperamos jugar el play-off y aspirar al título de liga y el ascenso”, indicó el presidente alzirista. Sanjuán se mostró satisfecho de los números globales que presenta el club ya que “hay enviada una factura al Levante por importe de 80.000 euros más IVA por su participación en 1ª División, que no están presupuestados y que permitirían cancelar casi toda la deuda global del club”.