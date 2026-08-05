Ale-hop invertirá 9,4 millones en su nueva plataforma logística en Castelló

La empresa Ale-hop ha iniciado ya los trabajos para acondicionar los terrenos sobre los que ha proyectado la construcción de una gran plataforma logística en el polígono industrial El Pla II de Castelló, una actuación que supondrá una inversión prevista en la ejecución de las obras de 9,37 millones de euros (en concreto, 9.374.433,18 euros), de acuerdo con los datos del proyecto. Los trabajos previos sobre el terreno ya han comenzado para acondicionar la parcela, según ha asegurado a Levante-EMV el alcalde Castelló, Òscar Noguera: "Ya han solicitado las licencias. Se están allanando ya las parcelas, aunque las obras de la central aún no han comenzado". El plazo estimado para la ejecución de las obras es de 10 meses desde el inicio de la edificación. El munícipe ha destacado que esta iniciativa “supondrá un importante impulso para la economía municipal y reforzará la creación de empleo en la zona, al tiempo que consolidará a Castelló como un espacio clave para la atracción de actividad e inversión empresarial”.

Esta nueva fase del proyecto llega tras formalizarse la venta de 33 parcelas de suelo logístico finalista por parte de SEPES, Entidad Pública Empresarial de Suelo adscrita al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. La operación, cuyo Consejo de Administración autorizó en mayo de 2025, se cerró por un importe de 8.507.592 euros (IVA no incluido), como informó este periódico. La adquisición fue realizada por la Sociedad Valenciana de Parques Logísticos, S.L.U., firma vinculada a Grimalt Patrimonial, matriz de Ale-hop. En total, las parcelas ocupan una superficie de alrededor de 137.000 metros cuadrados.

Enclave estratégico para el desarrollo

La compra de este suelo se enmarca en la estrategia de crecimiento sostenible de Ale-hop, orientada a consolidar activos estratégicos en ubicaciones clave y con una clara apuesta por la Comunitat Valenciana. El parque empresarial El Pla II ofrece un enclave estratégico con fachada y acceso directo a la autovía A-7, además de estar conectado por ferrocarril con València. Según ha explicado el alcalde de Castelló, Òscar Noguera, esta operación comenzó a gestarse hace seis años tras un intenso trabajo de promoción municipal y negociación. Con la implantación de la firma, este sector industrial de unos 500.000 metros cuadrados alcanzará un 70 % de ocupación.

En una primera fase, el proyecto técnico contempla la construcción de una nave almacén sobre una parcela de 53.985,99 metros cuadrados. Esta edificación tendrá una superficie construida de 33.650,43 metros cuadrados y una ocupación en planta de 32.599,13 metros cuadrados. El complejo se estructurará en un edificio ortogonal de una sola planta para el almacén y tres módulos de oficinas integrados de tres alturas cada uno, orientados al este. Además, dispondrá de muelles de carga para camiones en las fachadas este y oeste, aparcamientos perimetrales, centro de control, depósito de incendios, sala de bombas y centro de transformación.

Una marca valenciana de 25 años

La firma Ale-hop tiene su origen en el espíritu emprendedor de Vicente Grimalt, quien comenzó en 1968 comercializando productos artesanales en Gata de Gorgos (Alicante) antes de fundar la mayorista Clave Dénia. La marca nació oficialmente en 2001 con la apertura de su primera tienda en la calle La Paz de València, introduciendo un concepto de “retail fresco orientado a los regalos, complementos y artículos de impulso con diseño propio”, según explican desde la empresa. Con la icónica figura de una vaca que preside la entrada de sus establecimientos como sello distintivo y cercano, la firma familiar ha consolidado una trayectoria de crecimiento continuo basada en la autofinanciación, destacan. En la actualidad, cuenta con una amplia implantación internacional que supera las 360 tiendas repartidas entre España, Portugal, Italia y Croacia, además de respaldar esta rápida expansión con una robusta red logística en la Comunitat Valenciana