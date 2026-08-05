Alzira lleva a las aulas su siglo y medio como ciudad con una exposición itinerante

El próximo 8 de agosto se cumplirán 150 años desde que el rey Alfonso XII concedió el título de ciudad a Alzira en 1876. Con el objetivo de conmemorar esta efeméride y convertirla en una oportunidad para redescubrir la construcción de la localidad contemporánea, el Archivo Municipal ha lanzado la iniciativa divulgativa “Alzira 1876-2026: 150 anys construint ciutat”. La actividad central del proyecto consiste en una exposición itinerante de ocho paneles que recorrerá todos los centros educativos de la capital de la Ribera Alta a lo largo del curso 2026-2027.

El propósito de la muestra es acercar a los más jóvenes las grandes transformaciones del municipio y despertar su interés por la historia local. Según explicó el concejal de Patrimonio Histórico y Archivo, Xavi Pérez, “para nosotros es muy importante divulgar este tipo de efemérides porque Alzira es una gran ciudad y un gran pueblo”. La exposición enfatiza que Alzira ya actuaba como una ciudad mucho antes de la concesión oficial, pues era una de las principales villas reales valencianas desde la conquista de Jaime I en 1242 debido a su posición estratégica junto al Júcar. Asimismo, su crecimiento en el siglo XIX como cabeza de partido judicial y centro de servicios consolidó su rol de capital comarcal.

A través de los paneles temáticos, apoyados con documentos originales del Archivo Municipal, fotografías históricas, planos y carteles, la muestra repasa la expansión del cultivo de la naranja y su impacto económico, la evolución de la sanidad desde las epidemias del siglo XIX hasta el Hospital de la Ribera, la trayectoria política municipal y los cambios en la vida cotidiana y el desarrollo urbano.

El alcalde, Alfons Domínguez, y el concejal de Patrimonio, Xavier Pérez, observan uno de los paneles. / Levante-EMV

Cada panel cuenta con un código QR con explicaciones en audio para facilitar la accesibilidad. La exposición permanecerá dos semanas en cada colegio y podrá visitarse en la segunda planta del Ayuntamiento hasta septiembre. Por su parte, el alcalde de Alzira, Alfons Domínguez, destacó que con esta iniciativa “el Archivo Municipal reafirma su compromiso con la conservación y la difusión del patrimonio documental de Alzira, y convierte la efeméride en lo que quiere ser: una oportunidad para que toda la ciudad —y, especialmente, las nuevas generaciones— redescubra su historia reciente y repiense qué papel quiere jugar, como capital de la Ribera, en los próximos años”.

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Ruta guiada el 8 de agosto

El programa conmemorativo se completará con otras actividades municipales, entre las que destaca una conferencia organizada por el Archivo Municipal en 2027 y una ruta guiada promovida por la concejalía de Turismo para el propio 8 de agosto de 2026. Esta visita arrancará a las 20 horas en la plaza 30 de Desembre para recorrer los hitos históricos del municipio y requiere de inscripción previa en la Tourist Info de la plaza del Reino, por teléfono o por correo electrónico.