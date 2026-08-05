Catorce municipios de la Ribera ofrecen un 100 % de visibilidad del eclipse solar

La Ribera se perfila como uno de los escenarios destacados de la Comunitat Valenciana para presenciar el eclipse solar del próximo 12 de agosto de 2026. Este fenómeno astronómico, que no se repetirá en la península ibérica con estas características en las próximas décadas, ocurrirá durante la última hora de la tarde, ofreciendo un espectáculo visual único sobre el territorio. La franja de oscuridad total trazará un recorrido que cruzará la península y fijará su límite sur exactamente sobre el mapa de la Ribera.

Mapa de la comarca donde se delimita la zona de visibilidad del 100 % (raya roja). / Levante-EMV

Un total de 14 municipios de la comarca experimentarán la visibilidad del 100% durante la fase de totalidad. En la Ribera Baixa, los municipios con la cobertura completa del sol son Sollana, Almussafes, Sueca y Cullera. Por su parte, en la Ribera Alta, la franja de totalidad abarcará diez poblaciones: Montserrat, Montroy, Real, Turís, Benifaió, Alginet, Carlet, Catadau, Llombai y Alfarp. En todos estos puntos, la luna cubrirá por entero el disco solar y dejará ver la corona, sumiendo el paisaje en una penumbra que durará entre diez segundos y un minuto. El resto de municipios de la comarca, situados más al sur, se quedarán a las puertas de la totalidad con un eclipse parcial de extrema intensidad, superior al 99%.

Entre todas las localidades situadas en la zona de totalidad, el mejor lugar para presenciar el eclipse en toda la Ribera es la Muntanyeta dels Sants, ubicada en el término municipal de Sueca. Este enclave reúne las condiciones perfectas por varios motivos. En primer lugar, se encuentra dentro de la franja del 100% de visibilidad, garantizando unos 25 a 30 segundos de oscuridad total. En segundo lugar, al tratarse de un promontorio natural elevado sobre el paisaje llano del marjal de la Albufera, ofrece una vista panorámica limpia de 360 grados. Esta característica es crucial, ya que a las 20:32 horas el sol estará situado a tan solo cuatro o cinco grados sobre el horizonte en dirección oeste-noroeste. La Muntanyeta dels Sants garantiza que no haya ninguna montaña ni edificio que tape el sol justo antes de la totalidad.

El Castillo de Turís es uno de los lugares señalados para la observación del eclipse. / Levante-EMV

Dentro de los municipios con el 100% de visibilidad destacan también otros puntos de observación idóneos. En la franja litoral, la zona de la Torre del Marenyet en Cullera ofrece un horizonte despejado sobre la costa sin interferencias montañosas. En el interior de la Ribera Alta, el castillo de Turís y el castillo dels Alcalans, entre Montserrat y Real, se posicionan como excelentes balcones elevados que dominan el terreno occidental y aseguran además los tiempos de totalidad más prolongados de la comarca, rozando el minuto de duración. En el entorno de Carlet, la ermita de San Bernat también se posiciona como un balcón adecuado para seguir la evolución del fenómeno sobre la comarca.

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Las recomendaciones de los especialistas consultados insisten en la necesidad de planificar los desplazamientos con tiempo para acceder a estos puntos privilegiados. Asimismo, se recuerda que durante todas las fases previas y posteriores a la totalidad es imprescindible utilizar gafas homologadas con filtro solar para proteger la vista de manera adecuada.