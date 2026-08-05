Costas responde a El Perelló que el mantenimiento de las playas compete a los ayuntamientos

La regeneración de las playas ribereñas sigue dando que hablar. Fuentes de la Demarcación de Costas recuerdan que el mantenimiento cotidiano de las playas —como la redistribución de arena en la orilla, la instalación de equipamientos o la conservación de las zonas de baño— es competencia de la administración municipal una vez se ha concluido la ejecución de las obras de regeneración por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que, según recuerdan, ha destinado 7,6 millones de euros a la regeneración del litoral suecano, una de las mayores inversiones realizadas en los últimos años para recuperar unas playas especialmente castigadas por los temporales y la regresión costera.

Desde el organismo estatal se insiste en que este reparto competencial es el mismo que se aplica en el resto de municipios costeros donde se ejecutan actuaciones similares de regeneración.

Precisamente, la comparación con otros municipios vecinos ha alimentado el debate. En Cullera, donde este verano también se han desarrollado importantes actuaciones de regeneración del litoral, no se ha reproducido un escalón de arena de similares dimensiones. Técnicos conocedores de estos trabajos apuntan que uno de los factores determinantes ha sido el mantenimiento diario que realiza el servicio municipal de playas, encargado de redistribuir la arena en la línea de costa y suavizar los desniveles que pueden aparecer tras los temporales o el oleaje.

En Sueca y El Perelló, por el contrario, distintas voces consideran que el mantenimiento posterior a la regeneración no ha sido suficiente para consolidar los trabajos realizados, como ha denunciado recientemente el diputado suecano del PSPV, Benjamí Mompó: "No se puede seguir buscando culpables fuera cuando la responsabilidad del mantenimiento ya es municipal. Lo que necesitan las playas de Sueca es gestión, planificación y un servicio estable que garantice su buen estado durante todo el verano".

El parlamentario socialista en las Cortes valencianas sostiene que la diferencia entre Sueca y otros municipios donde también se han ejecutado actuaciones similares no radica en las obras realizadas, sino en el mantenimiento posterior. Como ejemplo cita Cullera: "Se ha realizado una actuación prácticamente idéntica y no existe un escalón de estas características porque el ayuntamiento dispone de un servicio propio que trabaja diariamente redistribuyendo la arena y manteniendo la primera línea de playa. La diferencia está en la gestión".

A esta situación se suma que, ya avanzado el mes de agosto, todavía permanecen sin instalar algunos elementos habituales del servicio de playas, como determinadas pasarelas y lavapiés, además de persistir zonas que presentan una imagen de abandono y falta de limpieza, según han denunciado usuarios y vecinos, así com el socialista Mompó.

La combinación de estas circunstancias ha reabierto el debate sobre la necesidad de reforzar la gestión municipal del litoral, especialmente tras una inversión pública de gran envergadura destinada a recuperar uno de los principales recursos turísticos del municipio.