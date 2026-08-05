Cullera alerta de un desnivel de tres metros bajo el agua junto a la orilla en las playas regeneradas

La regeneración de las playas del sur de Cullera avanza sin que, por el momento, se reproduzca uno de los problemas que más preocupación ha generado este verano en el litoral de Sueca y El Perelló: la aparición de pronunciados escalones de arena junto a la orilla. Los técnicos responsables de las obras consideran que la evolución de la playa cullerense será diferente debido a las características del perfil submarino, a la dinámica del oleaje y al mantenimiento diario que se está llevando a cabo sobre el arenal, según explican fuentes técnicas vinculadas a la actuación, que atribuyen los escalones de las playas suecanas a los temporales, han favorecido la formación de bruscos desniveles en la zona seca.

Mantenimiento diario

Los técnicos destacan que uno de los factores que está contribuyendo de manera decisiva a que no se haya formado el característico escalón de arena es el trabajo que realizan cada jornada los operarios del servicio de playas del Ayuntamiento de Cullera.

Según explican, estos trabajadores efectúan un mantenimiento continuo de la orilla, redistribuyendo la arena y suavizando diariamente la pendiente que se genera por la acción del oleaje. Esta labor preventiva permite evitar la consolidación de desniveles pronunciados y favorece que el perfil de la playa se mantenga más uniforme mientras la regeneración alcanza su estabilidad definitiva.

No obstante, los ingenieros advierten de la existencia de un desnivel submarino que requiere precaución. La caída del sedimento no se produce en la parte emergida de la playa, sino bajo el agua, donde se ha generado una pendiente de alrededor de tres metros a escasa distancia de la orilla.

Los responsables de la obra consideran imprescindible reforzar la señalización de esta zona para advertir a los bañistas y minimizar cualquier riesgo mientras el perfil de la playa continúa estabilizándose.

Los trabajos diarios de la brigada de la playa han frenado la aparición de escalones en el arenal de Cullera. / Joan Gimeno

El mar remodelará la playa

Los técnicos sostienen que la acción del oleaje irá redistribuyendo progresivamente el volumen de arena depositado. En lugar de consolidarse un escalón exterior como el observado en Sueca, la previsión es que los temporales empujen el sedimento hacia la orilla hasta conformar una playa de pendiente suave, similar a la existente antes de la regeneración.

Este proceso, unido al mantenimiento diario que realizan los servicios municipales, está permitiendo que la playa presente una evolución más favorable que la observada en otros puntos del litoral valenciano afectados por las mismas actuaciones.

Quejas por la presencia de grava

Si bien la seguridad del perfil de la playa centra parte de la atención, las principales críticas vecinales se dirigen a la calidad del material aportado, especialmente en la zona de El Brosquil y otros tramos del sur del término municipal.

Los usuarios denuncian la abundante presencia de grava fina y pequeñas piedras —conocidas popularmente como ‘xinquetes’—, un material muy diferente a la arena fina que tradicionalmente caracterizaba estas playas.

Las mismas fuentes técnicas apuntan que estos áridos procederían del dragado realizado en áreas próximas a desembocaduras fluviales, donde las corrientes acumulan sedimentos de mayor tamaño que posteriormente han sido transportados hasta la costa durante los trabajos de regeneración. La dirección de la obra mantiene que el comportamiento natural del mar acabará corrigiendo parcialmente esta situación. La previsión es que el peso de la grava y el movimiento continuo de las olas favorezcan su asentamiento en el fondo marino, permitiendo que la capa superficial recupere progresivamente una textura más arenosa.

Mientras tanto, los seguimientos realizados sobre el terreno indican que en las playas comprendidas entre el Marenyet, el Cordobés, y el Estany no se han detectado los pronunciados escalones exteriores que han condicionado el baño durante las últimas semanas en diversos puntos del litoral de Sueca y El Perelló. La evolución de la playa durante los próximos temporales será determinante para comprobar si las previsiones de los técnicos se cumplen y si la regeneración, apoyada por el mantenimiento diario que realizan los servicios municipales de Cullera, logra consolidar un perfil estable y seguro para los usuarios.