Cullera también programa ópera y zarzuela durante las noches de verano
La quinta edición del Open-Air CullerArts cuenta con una selección de obras maestras que se representarán los días 7, 9 y 11 de agosto
Playas, gastronomía, patrimonio, ocio, naturaleza y también una gran agenda cultural y musical. El verano en Cullera ofrece propuestas para todos los gustos y este fin de semana arranca la quinta edición del Festival de Ópera Open-Air CullerArts. Los Jardines del Mercado se convertirán los días 7, 9 y 11 de agosto en un escenario al aire libre para ofrecer tres noches dedicadas a la ópera y la zarzuela con obras maestras.
La programación arrancará el 7 de agosto con ‘L’elisir d’amore’, de Gaetano Donizetti, una de las óperas cómicas más populares del bel canto italiano; seguirá el 9 de agosto con una gran gala lírica dedicada a la ópera en el cine y haciendo un largo recorrido por títulos emblemáticos; y cerrará esta edición el 11 de agosto ‘La del manojo de rosas’, de Pablo Sorozábal, considerada una de las grandes joyas de la zarzuela del siglo XX.
El concejal de Actividades Musicales, Juan Carlos Alandete, ha destacado que «el Open-Air CullerArts es una de las citas más especiales de nuestro calendario de verano, porque nos permite acercar la ópera y la zarzuela a nuestros ciudadanos, visitantes y amantes de la música, y hacerlo además con una categoría artística extraordinaria, de primer nivel».
«A lo largo de todo el año ofrecemos una programación estable, diversa y de calidad que acapara muchos estilos y llega a públicos muy diferentes, y el festival de ópera ya se ha consolidado entre estos y es un ejemplo más de la capacidad musical de Cullera», destaca Alandete.
La quinta edición del Open-Air CullerArts llega bajo la dirección artística y musical de Cristóbal Soler, la dirección del coro con Luis Garrido, la dirección de escena con Diego Carvajal, y la Orquesta y Coro ‘CullerArts’. Todavía quedan entradas y se pueden conseguir en la Casa de la Cultura, en taquilla o en el web agendacullera.com. Las entradas por día tienen un precio de 20 o 25 euros según la zona, y también cabe la posibilidad de sacarte un abono para los tres días de 45 o 60 euros.
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