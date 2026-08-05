Un diplomático del Papa toma el relevo pastoral en Benifaió

El reverendo Javier Camañes Forés asumió el cargo de párroco de la Parroquia San Pedro Apóstol de Benifaió el pasado 14 de julio de 2026. El Arzobispado de Valencia ha encomendado la guía espiritual de la localidad a un sacerdote con una sólida preparación teológica, experiencia en gestión de parroquias y una trayectoria internacional en la diplomacia pontificia. En la misma fecha, Félix Duart Boluda cesó como párroco tras años al frente del templo y pasó a ser nombrado párroco emérito de la comunidad.

Imagen de archivo de su estancia en misión diplomática en Guinea Conakry. / Levante-EMV

El sacerdote Félix Duart Boluda afronta su relevo pastoral, que marca la conclusión de una dilatada etapa dedicada al servicio de los fieles de Benifaió, donde ha encabezado la administración del templo y la dinamización de sus actividades comunitarias antes de asumir su nuevo rol como párroco emérito.

Camañes oficiando misa junto a la imagen de la patrona de su pueblo natal, Algemesí, la Mare de Déu de la Salut. / Levante-EMV

Por su parte, el nuevo párroco, Javier Camañes Forés, nació en Algemesí el 17 de enero de 1980, localidad donde cursó sus estudios primarios. Tras formarse en los seminarios de la Inmaculada y el Patriarca, recibió la ordenación sacerdotal en la Catedral de Valencia en junio de 2004. Ese mismo año inició su trabajo pastoral en Chulilla y Losa del Obispo, atendiendo más adelante también la parroquia de Sot de Chera.

En 2010 fue nombrado párroco de la Asunción de Llíria. Durante ese periodo impulsó el Itinerario Diocesano de Renovación, coordinó la acogida de cuatrocientos peregrinos bielorrusos y recuperó la festividad local de la Asunción de Nuestra Señora. En esa etapa ejerció asimismo como director del Apostolado de la Oración en la diócesis de Valencia.

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Camañes (primero de la izquierda en la última fila) con el Papa Francisco junto a representantes valencianos en Roma. / Levante-EMV

En 2013 ingresó en la Academia Pontificia Eclesiástica y se incorporó al Cuerpo Diplomático de la Santa Sede. A lo largo de su carrera internacional ha formado parte de misiones diplomáticas en Guinea Conakry, Mali y Brasil, y ha ejercido como adjunto al Observador Permanente de la Santa Sede en el Consejo de Europa. En 2018, el Papa Francisco le otorgó el reconocimiento pontificio con el rango de monseñor.