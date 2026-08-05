La Guardia Civil trata de confirmar si la joven desaparecida en Sueca es la mujer hallada sin vida en el Xúquer

La Guardia Civil trabaja para confirmar si el cadáver localizado en la tarde del martes en el río Xúquer, a su paso por el término municipal de Llaurí, corresponde a la joven de 25 años cuya desaparición fue denunciada en Sueca el pasado 30 de julio.

Las investigaciones se centran ahora en el proceso de identificación oficial de la víctima, un trámite que podría prolongarse al tratarse, según las primeras informaciones, de una mujer de origen extranjero. Los agentes mantienen abiertas todas las hipótesis hasta que las pruebas forenses permitan confirmar su identidad y esclarecer las circunstancias de la muerte.

La joven residía desde hacía poco tiempo en Sueca, aunque no era natural del municipio. Además, era madre de un hijo. Su desaparición había generado preocupación entre su entorno y ahora los investigadores intentan determinar si existe una relación directa entre aquella denuncia y el cuerpo encontrado en el cauce del Xúquer.

El cadáver fue localizado en una zona del río conocida como la partida del Cebollar, en el término municipal de Llaurí. Según ha podido saber este periódico, fue una persona que paseaba por las inmediaciones quien observó el cuerpo y dio aviso inmediato a los servicios de emergencia.

Los primeros en llegar fueron agentes de la Policía Local de Llaurí, acompañados por un edil del ayuntamiento, que aseguraron el perímetro hasta la llegada de efectivos de la Guardia Civil y de dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos, que participaron en el operativo desarrollado durante varias horas, tal y como adelantó ayer Levante-EMV.

Una toalla y unas sandalias

Uno de los elementos que ahora analiza la investigación es la presencia, en una pesquera situada a escasa distancia del lugar donde apareció el cadáver, de una toalla y unas sandalias que llevaban varios días en el mismo punto y que, según las primeras pesquisas, podrían pertenecer a la mujer fallecida. Estos objetos han sido incorporados a las diligencias para intentar reconstruir sus últimos movimientos.

La Guardia Civil mantiene la máxima prudencia y, por el momento, no ha confirmado oficialmente la identidad de la víctima ni las causas de la muerte. Será el resultado de la autopsia y de las pruebas de identificación el que permita determinar si, efectivamente, el cuerpo hallado corresponde a la joven desaparecida en Sueca hace apenas una semana.

La noticia ha causado una profunda conmoción tanto en Sueca como en Llaurí, donde vecinos y allegados permanecen pendientes del resultado de unas investigaciones que serán clave para esclarecer definitivamente lo ocurrido.