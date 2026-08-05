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El nadador del Trencaones Alzira Adrián Vidal logra dos subcampeonatos de España

Se cuelga la medalla de plata en las pruebas de 200 metros espalda y 400 estilos

Adrián Vidal, con una de las medallas de subcampeón de España.

Adrián Vidal, con una de las medallas de subcampeón de España. / Levante-EMV

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David Chordà

Alzira

El nadador alzireño Adrián Vidal ha obtenido dos subcampeonatos de España junior en las pruebas de 200 espalda y 400 estilos.

El Trencaones Alzira seguirá en División de Honor.

El Trencaones Alzira seguirá en División de Honor. / Levante-EMV

En la primera prueba hizo sufrir a los técnicos y los miembros de su club, el Trencaones Alzira, que seguían la prueba, ya que se reservó en la semifinal y se clasificó ajustado. Esto le hizo nadar por uno de los peores carriles en la semifinal y pese a ello bajó su tiempo a 2’07”51 y quedó subcampeón a dos segundos del campeón.

En 400 estilos también se colgó otra presea de plata. Esta vez apretó un poco más en las semifinales y en la final bajó ocho segundos de su tiempo previo. Con 4’35”95 se quedó a siete décimas del campeón.

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A nivel de club, la temporada ha sido un éxito para el Trencaones ya que ha conseguido permanecer en División de Honor y competirá entre los ocho mejores equipos de la Comunitat Valenciana por segundo año consecutivo. Hace tres años se le escapó la permanencia en el tramo final del campeonato. 

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