Nuevas mesas accesibles, juegos y bancos mejoran los espacios verdes de Alzira

Alzira cuenta con nuevo mobiliario urbano destinado al descanso y a las actividades de ocio de la población. Los nuevos elementos se han colocado en diferentes zonas públicas del municipio. El Consorci de la Ribera ha financiado esta actuación. La inversión procede de las subvenciones que la Generalitat concede a las localidades afectadas por la dana.

Estas ayudas económicas se regulan a través del Decreto 63/2025 del Consell. La norma aprueba medidas urgentes para las mancomunidades de municipios que sufrieron daños a causa del temporal. La línea de financiación persigue varios objetivos concretos. Por un lado, busca la recuperación y la rehabilitación de las infraestructuras urbanas. Por otro lado, facilita la restauración de los recursos turísticos locales. Asimismo, la iniciativa impulsa medidas orientadas a la mitigación y a la prevención de futuros riesgos climáticos.

Mesas para jugar al ajedrez junto al Mirador del Xúquer. / Levante-EMV

El equipamiento instalado abarca una oferta amplia de posibilidades para los vecinos. En total, se han colocado cinco bancos y tres aparcabicis. También se han instalado nueve mesas de pícnic. Dos de estas estructuras disponen de un diseño accesible para personas con movilidad reducida. La dotación se completa con dos mesas preparadas para el juego del ajedrez y una mesa de ping-pong.

Repartidos por zonas de gran afluencia

La distribución del mobiliario responde a un plan para beneficiar a varias zonas de la localidad. Los elementos se han repartido entre tres puntos de Alzira. Uno de estos lugares es el Parc dels Furs, donde el mobiliario se ha ubicado junto a las pistas de petanca. Los otros dos espacios beneficiados son la Pinada del Malecó y la zona del Mirador del Xúquer. Los tres entornos destacan por su gran afluencia de ciudadanos. Gracias a estas obras, estos parajes mejoran sus posibilidades para la práctica del deporte, el recreo y el ocio al aire libre.

Noticias relacionadas

Una de la smesas de picnic ubicadas junto al Passeig Fluvial. / Levante-EMV

Desde la Concejalía de Emergencia Climática y Transición Ecológica han valorado el impacto de las nuevas infraestructuras. El portavoz de esta área, el alcalde Alfons Domínguez, ha explicado que "con la incorporación de estas infraestructuras ampliamos la dotación y diversificamos el mobiliario disponible para el ocio al aire libre".