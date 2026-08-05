La Primitiva deja en Carcaixent un premio de más de 43.000 euros tras el sorteo de este lunes

La suerte ha sonreído a la localidad valenciana de Carcaixent en el sorteo de La Primitiva celebrado este lunes, 3 de agosto. Un boleto validado en el municipio ha sido agraciado con un premio de 43.264,33 euros tras corresponder a uno de los tres acertantes de segunda categoría (cinco aciertos más el número complementario) registrados en toda España. El resguardo afortunado fue sellado en la Administración de Loterías número 4, ubicada en la avenida Joan XXIII. Los otros dos boletos ganadores de esta misma categoría se repartieron en las localidades de San Clemente (Cuenca) y San Pedro de Alcántara (Málaga).

La combinación ganadora de la jornada estuvo formada por los números 45, 28, 16, 6, 33 y 38, acompañados por el 8 como número complementario y el 2 como reintegro, mientras que el código asignado al Joker fue el 2455378. En esta ocasión, la suerte máxima pasó de largo, ya que no se registraron boletos acertantes ni de categoría especial (seis aciertos más reintegro) ni de primera categoría (seis aciertos). Debido a esto, el bote acumulado continuará creciendo y pondrá en juego en el próximo sorteo la impresionante cifra de 53 millones de euros para un único acertante de la máxima categoría.

La Primitiva es uno de los sorteos más populares y tradicionales de España, donde los participantes deben seleccionar seis números de una tabla del 1 al 49. Durante la extracción pública, se obtienen los seis números principales, un número complementario para desempatar la segunda categoría y un reintegro, distribuyendo así los fondos acumulados según la recaudación y el número de ganadores de cada escala. Además, existe la opción del Joker, una modalidad asociada que permite aspirar a premios adicionales de hasta un millón de euros acertando una secuencia fija de siete cifras.

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El gran atractivo de este juego reside en su capacidad para generar botes multimillonarios cuando las categorías superiores quedan desiertas y los fondos se acumulan de cara a las siguientes citas. Aunque obtener el premio acumulado implica superar probabilidades muy reducidas, el sorteo destaca por repartir habitualmente miles de gratificaciones en sus categorías inferiores, permitiendo a muchos participantes recuperar su inversión o conseguir pellizcos de cuantía media tan festejados como el que ha ido a parar hoy a tierras valencianas.