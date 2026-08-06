Algemesí pide elevar los tres puentes del Magro ante el plan de la CHJ para ampliar el río

El Ayuntamiento de Algemesí amplía su apuesta inicial para aumentar la seguridad ante nuevas riadas del Magro y plantea ahora elevar los tres puentes que cruzan el río. Si en un principio sólo se consideró alzar el puente de la carretera CV-5232 que conecta Algemesí y Guadassuar, grandemente afectado por la dana del 29 de octubre de 2024, ahora el alcalde, José Javier Sanchis, pide que también ganen altura los otros dos puentes que atraviesan este cauce: tanto el que viene desde Alzira como el que da paso a la vía del tren, para garantizar así una mayor capacidad de evacuación del agua. El munícipe justifica estos trabajos dado que existe un proyecto para ampliar el cauce anunciado recientemente por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), como informó Levante-EMV.

“La CHJ va a ampliar el río y se tendrán que rehacer los puentes; ya que los rehacen, que los eleven”, propone Sanchis. El alcalde no ha solicitado formalmente a la confederación que se haga cargo de estas mejoras, aunque considera que “lo ha de asumir la CHJ porque es una obra de dominio público hidráulico”.

Como publicó este periódico, la CHJ ha presentado recientemente el Plan de Mejora de la Resiliencia en los Territorios afectados por la Dana del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). Entre las medidas previstas está la ampliación del cauce del Magro en la margen derecha en Algemesí, desde el puente de la CV-42 hasta la Xopera, en una zona que linda con campos y tierras de cultivo principalmente. “La capacidad actual del cauce es de unos 500 m3/s. [...] con una ampliación relativamente pequeña, de unos 20 metros, y actuando sobre la capacidad de los puentes existentes, podría incrementarse la capacidad del cauce hasta unos 750 m3/s”, recoge el documento. “El texto habla de una ampliación de veinte metros, pero se ha de concretar. Aún se tienen que realizar las expropiaciones. En otoño se tendrán las primeras propuestas y se abrirá el período de información pública”, detallaban desde la CHJ.

En este sentido, el consistorio algemesinense expresa su voluntad de que la ampliación del cauce lleve aparejada una elevación de los tres puentes. Recoge así la propuesta realizada por el técnico de la UPV, el ingeniero Adolfo Lozano, que el pasado mayo advirtió de que las actuales infraestructuras restan capacidad de desagüe al río y urgió a elevar los tres puentes del Magro para reducir el riesgo de inundación en la población, en el transcurso de una charla organizada por el Comité Local d’Emergència i Reconstrucció (CLER) de Algemesí.

Fuentes de la CHJ consideran que "todavía es pronto para concretar qué actuaciones se desarrollarán en el cauce y qué afecciones podrían tener sobre las infraestructuras existentes”, ya que los proyectos presentados están en fase de planteamiento y redacción. En otoño está previsto que estén concluidas las propuestas y se inicie la fase de información pública. Será entonces cuando se podrán plantear modificaciones o propuestas, señalan.

En cualquier caso, “si el proyecto concluye que es necesario elevar, adaptar o modificar alguna de estas infraestructuras, cada administración deberá actuar sobre aquellas de las que sea titular”, puntualizan. “Así, si se trata de un puente de titularidad municipal, su adecuación deberá coordinarse y, en su caso, articularse mediante el correspondiente convenio con el ayuntamiento. Si la titularidad es autonómica o estatal —como ocurre, por ejemplo, con las infraestructuras ferroviarias gestionadas por Adif—, corresponderá al organismo competente asumir y ejecutar las actuaciones necesarias”, concretan.

Balsas de almacenamiento y mejora de la confluencia con el Xúquer

Otras de las medidas previstas por la CHJ es la creación de dos reservorios de agua en el curso del Magro, uno en Carlet y otro en la zona de Montroi. “El objetivo es que el exceso de agua se almacene en estas zonas y llegue menos caudal a Algemesí”, destacaban desde la CHJ. También está prevista la adecuación del tramo final del río Magro, en la confluencia con el río Júcar, que “ tendría un efecto mitigador tanto en los flujos que provienen del Magro, como los del río Verde”.