Alzira licitará en dos meses el nuevo IES Jaume tras el aval de Educación a ampliar el presupuesto

El Ayuntamiento de Alzira licitará de forma “inminente” el nuevo IES Jaume I. "Estamos pendientes de que la Conselleria de Educación facilite el documento necesario para solicitar formalmente la ampliación del presupuesto”, ha comentado el alcalde, Alfons Domínguez a Levante-EMV. La conselleria se ha comprometido a enviarlo con rapidez, asegura: “Contestarán en un par de meses, de manera que nosotros ya tendremos libertad para poder licitar el proyecto y adjudicar a una nueva empresa”, puntualiza. En un plazo de “unos seis meses”, el consistorio tiene previsto realizar la contratación: “Esperamos que a principios del año que viene ya tengamos a alguna empresa adjudicada y ya comience otra vez la obra”, indica. El consistorio ya cuenta con el proyecto de ejecución realizado por la dirección facultativa, que incluye ya las actualizaciones de módulos del Pla Edificant que ha realizado la Conselleria de Educación así como el incremento de los precios. La envergadura económica del contrato abre el procedimiento a la participación de empresas de la Unión Europea, ha precisado el alcalde. "Confiamos en que las obras del nuevo IES Jaume I puedan iniciarse a principios de 2027 y que la empresa que lo coja después sea rápida y eficaz", manifiesta.

Abandono de la anterior constructora

Esta nueva licitación pretende dejar atrás el complejo escenario surgido tras el abandono de los trabajos por parte de la anterior empresa adjudicataria, Vialterra. Aunque las obras comenzaron en 2024 tras varios retrasos iniciales —con la previsión de realizar el traslado este mismo curso—, la marcha de la empresa constructora a los nueve meses devolvió el proyecto a una etapa inicial. El ayuntamiento anunció acciones legales contra la promotora para reclamar daños y perjuicios. Finalmente, en el pleno municipal del pasado 25 de marzo se aprobó la resolución del contrato por los incumplimientos de la empresa adjudicataria y después de que la mercantil solicitara abandonar el proyecto.

La construcción del recinto educativo, asignada mediante el mecanismo del Pla Edificant con un presupuesto inicial de casi 12 millones de euros, quedó paralizada cuando apenas se habían ejecutado cerca de 2,5 millones de euros a lo largo de los nueve meses en los que hubo actividad a pie de obra. La falta de continuidad y la posterior petición de la mercantil para abandonar la actuación abocaron al consistorio a iniciar un complejo proceso administrativo: impulsó la solicitud de dictamen ante el Consell Jurídic Consultiu, al tiempo que anunciaba la reclamación de daños y perjuicios a la promotora saliente. Para poder licitar nuevamente la obra en el punto exacto donde quedó interrumpida, el consistorio encargó a la firma Estudio Boix la redacción de la ampliación de la delegación y la actualización pormenorizada de los precios, un trabajo técnico determinado por la normativa vigente y condicionado por la fuerte inflación de la energía y de los materiales de edificación. Esta revisión presupuestaria conllevará un mayor desembolso por parte de la Conselleria de Educación, entidad que financia íntegramente la actuación al tratarse de un proyecto delegado en el consistorio alcireño.

Obras menores para garantizar la seguridad

La edificación del nuevo IES Jaume I fue catalogada desde el primer momento como la actuación prioritaria del Pla Edificant en Alzira. El instituto más antiguo de la capital de la Ribera Alta se encuentra desde hace años en un avanzado estado de deterioro. El imprevisto retraso acumulado obliga a que el alumnado deba permanecer varios cursos adicionales en el viejo inmueble, un contexto que generó inquietud entre la comunidad educativa. La Conselleria de Educación asumió en abril el compromiso de realizar intervenciones urgentes de carácter menor para subsanar los desperfectos más acuciantes: reparación de goteras, humedades y deficiencias estructurales para garantizar la seguridad y la actividad lectiva cotidiana en el centro educativo hasta que la nueva empresa adjudicataria inicie las obras a principios de 2027.