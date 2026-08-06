Benifaió arranca sus fiestas con la presentación de los clavarios que podra verse también en ‘streaming’

Benifaió arrancará este fin de semana sus fiestas y lo hará, también, en ‘streaming’. La localidad iniciará oficialmente su programación este viernes 7 de agosto a partir de las 23:30 horas en el patio del colegio Santa Bárbara. La cita tendrá como grandes protagonistas a las Clavariesas de la Mare de Déu d’Agost y a los Clavarios de la Divina Aurora, que vivirán el acto de presentación oficial, una velada que estará presidida por la alcaldesa Marta Ortiz y la concejal de fiestas Mercedes Añó, y que concluirá con el musical “Armona FM”. El evento podrá vivirse de forma presencial, como siempre, pero también a través del canal de YouTube del Ayuntamiento de Benifaió, que facilitará la experiencia aquellas personas que no pueden (o no quieren) salir de casa en estos días y permitiendo así a vecinos y visitantes vivir la gala a distancia.

Foto de grupo de los Clavarios de la Divina Aurora de Benifaió. / Miguel Romero

El arranque festivo continuará el sábado 8 de agosto a las 23 horas. La Asociación Amics de la Música de Benifaió ofrecerá su tradicional Concierto de Fiestas dedicado a la copla en el patio del colegio Santa Bárbara, con las voces de Vicen Rodríguez y Marta Roig. Por su parte, el domingo 9 de agosto, la Asociación de Artistas Locales presentará en el mismo recinto un gran espectáculo musical tributo a la recordada Raffaella Carrà.

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A partir de este primer fin de semana y hasta el próximo 22 de agosto, el municipio vivirá un intenso calendario de actividades que incluye cenas al aire libre, orquestas de renombre como la Orquesta Wanda en la noche del domingo 16 de agosto, espectáculos infantiles y actos solidarios como la Cena del Cáncer el 12 de agosto. Asimismo, el programa contempla un homenaje a los mayores con el espectáculo en directo “Voces eternas” la noche del 11 de agosto. No obstante, los platos fuertes de las fiestas de Benifaió llegarán en las fechas finales con tradiciones de gran arraigo como la Nit del Correfocs el lunes 17 de agosto y la impresionante Processó del Foc en honor a la Divina Aurora el jueves 20 de agosto a las 21 horas y las ‘cordaes’. Toda la información detallada, reportajes, fotografías y saludas oficiales están disponibles para su consulta en el libro de fiestas digital a través de la página web del ayuntamiento. Las celebraciones culminarán el 22 de agosto con la festividad dedicada a la patrona Santa Bárbara.