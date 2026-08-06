Cuatro meses sin agua encienden las alarmas sobre la conservación de la balsa del monasterio de Carcaixent

Compromís per Carcaixent y Compromís per la Barraca d’Aigües Vives han expresado su preocupación por el vaciado de la balsa histórica del Real Monasterio de Santa Maria d'Aigües Vives por parte del Ayuntamiento de Carcaixent el pasado mes de mayo. Esta infraestructura forma parte del conjunto patrimonial del monasterio, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en octubre de 2007, y destaca por ser la balsa de mayor tamaño de la zona, con una capacidad aproximada de 5.000 metros cúbicos de agua. Asimismo, la Confederación Hidrográfica del Júcar la incluyó en 2006 dentro de su catálogo sobre el patrimonio hidráulico de la Ribera, destacan.

Desde la formación señalan que mantener este depósito vacío de forma prolongada puede poner en riesgo su estructura, ya que corre el peligro de sufrir grietas y un deterioro irreversible en sus revestimientos tradicionales por la acción del sol. A su vez, recuerdan el papel clave que desempeña esta balsa dentro del Plan Local de Protección contra Incendios Forestales (PLPIF) de Carcaixent, puesto que su volumen permite el repostaje de agua tanto para helicópteros como para camiones autobomba. En el contexto actual de sequía y emergencia climática, califican de “imprudente” la decisión de mantenerla sin agua.

La alberca histórica se vació en mayo para inspeccionar la estructura. / Levante-EMV

Ante esta situación, Compromís ha solicitado el expediente completo que ha motivado el vaciado de la balsa hace ya cuatro meses, exigiendo aclarar si la medida ha dispuesto de los informes y autorizaciones de los organismos competentes en materia de patrimonio cultural y protección contra incendios. Del mismo modo, instan a adoptar medidas preventivas para evitar daños mientras la estructura continúe vacía y piden que se proceda a su rellenado lo antes posible para preservar este elemento del patrimonio histórico y garantizar un punto de agua operativo en la lucha contra posibles incendios forestales.

“Ni fisuras ni riesgos de ningún tipo”

El Ayuntamiento de Carcaixent explica que el vaciado responde a la recepción de una decena de quejas de vecinos de la zona, preocupados por un posible derrumbe del dique de la balsa en respuesta a una “alarma totalmente injustificada creada en los diseminados” a raíz del histórico derrumbe de la alberca anterior del monasterio en 1903. Tras aquella rotura —de la que se hizo eco el ilustre Antoni Josep Cavanilles—, se construyó una nueva balsa más grande “con un muro de un metro y medio de ancho y con la suficiente inclinación para soportar la presión”, detallan fuentes municipales. Ante las quejas, el consistorio inició una inspección y procedió a vaciar la balsa para revisarla por dentro. El arquitecto municipal ha concluido que el elemento patrimonial “no presenta ninguna fisura, ni ningún peligro ni riesgo de ningún tipo”. Y anuncia que van a aprovechar el vaciado para limpiarla y una vez limpia la volverán a llenar “pasadas las vacaciones”.

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En relación a su aprovechamiento como recurso ante incendios, el consistorio responde que “a 300 metros están los lagos del campo de golf La Galiana” y que “todas las casas de la zona disponen de piscinas privadas”, elementos que forman parte del Plan Local de Protección contra Incendios Forestales de Carcaixent. Las fuentes consultadas no hacen referencia a la solicitud de información de Compromís, pero reconocen la preocupación y aseguran que el elemento patrimonial está en perfecto estado y que tras las vacaciones se volverá a llenar la balsa.