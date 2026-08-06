Cullera reivindica que el trabajo de conservación de las playas elimina el desnivel en el mar

La evolución de las playas regeneradas al sur del río Xúquer continúa confirmando las previsiones técnicas con las que se proyectó la actuación, aportando un claro mensaje de tranquilidad a la ciudadanía. Tras las reuniones mantenidas entre los responsables del Ayuntamiento de Cullera, la dirección técnica de las obras y la Demarcación de Costas, el consistorio ha querido destacar que la labor diaria de mantenimiento ejecutada por la brigada municipal en la orilla resulta fundamental para rebajar progresivamente el desnivel submarino detectado tras la aportación de arena.

Esta actuación se centra en las playas del Marenyet —incluidas las zonas de Illa y Portet—, El Cordobés y l'Estany. En todos estos arenales se ha analizado con detalle la conducta del sedimento durante las primeras semanas posteriores a la finalización de los trabajos. A diferencia de lo ocurrido en otros puntos del litoral valenciano, como Sueca o Sagunto, donde han aparecido pronunciados escalones que dificultan el acceso al mar, en Cullera la pendiente se mantiene homogénea y continúa suavizándose conforme transcurren las jornadas.

Fuentes municipales explican que la situación responde fielmente a la evolución prevista en el proyecto original. La clave para lograr un perfil accesible reside en la acción combinada entre la dinámica natural del oleaje y el despliegue diario de los operarios del servicio municipal de mantenimiento. Cada jornada, la brigada actúa directamente sobre la franja litoral redistribuyendo el sedimento, corrigiendo los pequeños desniveles producidos por el mar y favoreciendo una transición progresiva entre la playa seca y la zona de baño.

Vista del arenal en Cullera tras la regeneración del litoral. / Joan Gimeno

Los técnicos de la obra consideran que este mantenimiento continuo está siendo determinante para acelerar la estabilización del arenal. Al modelar la orilla día a día, la brigada evita la formación de grandes escarpes y ayuda a que el oleaje redistribuya la arena hacia el fondo marino, facilitando que el primer escalón o desnivel submarino se vaya reduciendo a un ritmo mucho más rápido del habitual.

Los propios usuarios de las playas han respaldado este diagnóstico positivo. Bañistas habituales señalan que, desde el día de la reincorporación del uso público hasta el momento, el desnivel inicial se ha ido rebajando de forma continua hasta resultar apenas perceptible. La población reconoce que una actuación de esta envergadura precisa un periodo de asentamiento, pero valora que los trabajos diarios aceleren la recuperación del aspecto habitual de la costa.

Respecto a la calidad de los materiales, el personal técnico asegura que la granulometría de la arena es la misma que desde hace décadas caracteriza a la zona del Brosquil, descartando cualquier trasvase de sedimentos de menor calidad. Prueba de la excelencia del entorno natural ha sido el reciente hallazgo de un banco de Posidonia oceanica, que avala la salud del ecosistema acuático. Asimismo, la presencia puntual de gravas finas en el Brosquil se define como un fenómeno transitorio, ya que la fuerza del mar irá depositando los materiales pesados en el fondo submarino mientras la arena fina permanece en la superficie.

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En conclusión, el Ayuntamiento de Cullera ratifica que las playas del sur son plenamente aptas para el baño y mantendrá la vigilancia coordinada con Costas durante las próximas semanas para completar el asentamiento definitivo.