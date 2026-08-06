El Alzira FS sigue sin saber en qué categoría jugará a un mes del inicio de la liga

A poco más de un mes para que empiece la liga, el Alzira FS aún no sabe en qué categoría va a jugar. Por los hechos que se suceden va asimilando que será en Segunda División aunque no descartan que pueda volver a ser en Primera.

La Federación Española no se pronuncia con claridad. De hecho, no se pronuncia. El 15 de julio no comunicó al CD Xota que su inscripción no era correcta y que debía subsanarla, como sí hizo con otros equipos. Pasaron los cinco días naturales que dio de demora y la RFEF siguió sin resolver la situación. Mientras tanto, un grupo de aficionados navarros, la plataforma Sentimiento Verde, se presentó públicamente para llevar las riendas del club pese a que el Xota acababa de estrenar presidente, Javier Baigorri, hombre de confianza del nuevo propietario Ramón Lázaro. El club de Irurtzun ha ido presentando entrenador y jugadores y el miércoles se hizo efectivo el cambio de directiva.

En Alzira se piensa que la federación ha estado dando tiempo a los navarros para reorganizarse y que los ribereños seguirán en Segunda División. Si esto pasa, Braulio tiene el equipo confeccionado y ha empezado los entrenamientos. Sin embargo, esta indefinición de la RFEF está causando problemas organizativos no solo a los alzireños sino al resto de equipos de Segunda. Como tampoco ha resuelto el caso Ribera Navarra, del que también es propietario Ramón Lázaro, no ha sorteado el calendario de la categoría de Plata y no pueden programar desplazamientos para aprovechar vuelos más económico, por ejemplo.

Cinco días para recurrir

Si se diese el caso de que el Juez Único de Competición ascendiese al Alzira, se debería incorporar a toda prisa a un par de jugadores, al menos, que diesen más consistencia al equipo. Además, estos deben adaptarse al método de juego de Braulio, que requiere una largo periodo de entrenamientos. Para colmo, según el periodista especializado en fútbol sala, Gustavo Muñana, si el juez deja al Xota fuera de Primera, aún tendrían cinco días para recurrir la decisión.