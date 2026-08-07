Almussafes complementará el plan Educlima para climatizar sus tres centros educativos el próximo curso

El Ayuntamiento de Almussafes ha anunciado que la Generalitat Valenciana delegará el próximo mes de septiembre la competencia necesaria para que el consistorio pueda ejecutar las obras de instalación de sistemas de climatización en los tres centros educativos del municipio: los CEIP Almassaf y Pontet, y el IES Almussafes. La actuación permitirá equipar todas las aulas de estas instalaciones con el objetivo de mejorar el confort de la comunidad educativa y garantizar un ambiente óptimo de aprendizaje para el alumnado y el profesorado.

El proyecto se llevará a cabo a través del Plan Educlima de la Conselleria de Educación, combinando fondos municipales con la aportación económica que finalmente conceda la administración autonómica. La viabilidad financiera de este proyecto responde, según ha explicado el equipo de gobierno local, al saneamiento de las arcas municipales y a la consecución del objetivo de deuda cero por parte del consistorio.

A este respecto, el alcalde de Almussafes, Toni González, ha subrayado el cambio de escenario económico que permite afrontar la obra: «Ha llegado la hora de invertir en aquello que es realmente necesario. Queremos climatizar nuestros centros escolares: Almassaf, El Pontet y el IES. Ya tenemos esa capacidad económica para poder hacerlo». Asimismo, sobre el proceso de autorización autonómica y los plazos previstos, el primer edil ha señalado que, «después de mantener diversas reuniones con la Generalitat Valenciana, en la última nos dijeron que a partir de septiembre nos iban a dar esa autorización y esa competencia para poder hacerlo. Y ese es nuestro objetivo: que para el verano de 2027 todos nuestros colegios deberían estar climatizados».

Por su parte, el concejal de Educación, Pau Bosch, ha detallado la fórmula de colaboración técnica y presupuestaria que sostendrá las obras de adaptación térmica: «¿Y cómo lo vamos a hacer? Con el programa Educlima de la Conselleria de Educación y conjuntamente con nuestros recursos económicos, ya que tenemos deuda cero, haremos una realidad la climatización de nuestros centros educativos».

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Con la previsión de que los trabajos se completen a lo largo del verano de 2027, la intención del consistorio es que la totalidad de las aulas se encuentren plenamente climatizadas de cara al inicio del curso escolar 2027-2028.