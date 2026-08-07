Benicull pide ayuda a la diputación para culminar la reforma del polideportivo tras diez años de obras

El Ayuntamiento de Benicull de Xúquer ha pedido ayuda a la Diputació de València para acometer la reforma urgente de los vestuarios del polideportivo municipal, unas instalaciones que sufren problemas de accesibilidad y filtraciones de agua. Es la última mejora que queda para concluir la recuperación del polideportivo municipal, una infraestructura de casi cincuenta años y que “desde 2015 hemos ido mejorando a base de subvenciones”, dice la alcaldesa de Benicull de Xúquer, Amparo Giner.

El polideportivo de Benicull acoge numerosos eventos deportivos y sociales. / Levante-EMV

El polideportivo es el centro social por excelencia de Benicull, asegura, pues concentra a usuarios de todas las edades y acoge numerosos eventos deportivos de los clubes y agrupaciones locales y actos sociales también: “Es un poli que está siempre abierto, de 10 de la mañana a 10 de la noche”, destaca la primera edil. Se construyó en tres alturas y en terrenos sin permeabilizar y esto ha ocasionado mayores gastos de mantenimiento y un considerable deterioro a través de los años ante las dificultades para este pequeño municipio de menos de 1.200 habitantes para mantener las instalaciones, según explica Giner. Las deficiencias del inmueble han obligado al consistorio a restringir su uso, afectando especialmente a la celebración de torneos estivales y de fiestas patronales de fútbol, pádel y frontenis.

Reunión entre la alcaldesa de Benicull, Amparo Giner, y la vicepresidenta primera de la diputación , Natàlia Enguix. / Levante-EMV

La alcaldesa de la localidad, Amparo Giner, se ha reunido este jueves con la vicepresidenta primera y diputada de Cooperación Municipal de la Diputació de València, Natàlia Enguix, para trasladarle la necesidad de intervenir en unos vestuarios antiguos que no pudieron incluirse en las anteriores fases de mejora del complejo. Durante el encuentro, Giner ha remarcado la necesidad de contar con el apoyo de la institución provincial debido a las limitaciones presupuestarias del municipio. "Hemos acudido a la Diputació para explicar el problema y buscar una solución que nos permita disponer de unos vestuarios accesibles y seguros para nuestros vecinos y para las personas que utilizan las instalaciones deportivas", ha manifestado la alcaldesa.

Llevan gastados en estas instalaciones unos 300.000 euros a base de subvenciones, asegura Giner, lo que ha permitido abrir un parque de calistenia, una pista de skate para los más jóvenes o una mini pista de básquet en los últimos años.

Ante la solicitud del municipio, Enguix ha confirmado que analizará las opciones disponibles para colaborar en la ejecución de las obras. "Vamos a estudiar la situación y a ver de qué manera podemos ayudar a un municipio pequeño como Benicull de Xúquer ante una actuación que necesita abordar con urgencia", ha señalado. El consistorio elaborará ahora una memoria valorada con el coste económico y los detalles de la actuación para enviarla a la corporación provincial para su estudio.

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Pista de básquet habilitada gracias a las subvenciones recibidas. / Levante-EMV

Durante la reunión, ambas representantes han repasado también otros proyectos locales financiados a través del Pla Obert d'Inversions 2024-2027 de la Diputació de València. Entre las actuaciones previstas se encuentra la construcción de un edificio multicultural para las asociaciones locales y la reforma de la plaza de la Constitución, que incluye la compra y derribo de una vivienda fuera de ordenación para abrir una calle, además de mejoras en el alumbrado, el pavimento y la zona infantil. "Son dos inversiones importantes para Benicull que nos permitirán mejorar espacios públicos y, al mismo tiempo, dar respuesta a las necesidades de nuestras asociaciones y de nuestros vecinos", ha concluido Giner.