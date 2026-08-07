Más de cinco meses sin celebrar un pleno en Favara bloquea el relevo de tres ediles dimisionarios

El bloqueo institucional que vive el Ayuntamiento de Favara con más de cinco meses sin celebrar una sesión plenaria, ni ordinaria ni extraordinaria pese a la solicitud formal del PSPV y Compromís, impide proceder al relevo de tres concejales que han renunciado al acta. Uno de los escaños vacantes corresponde al PP, que gobierna en minoría, y está vacío desde diciembre -en el último pleno celebrado el 23 de febrero se cubrió una de las bajas registradas a finales de año en el grupo popular, que ha tenido que recurrir a un procedimiento extraordinario fuera de la candidatura para buscar al segundo sustituto tras agotar la lista sin que ningún integrante aceptara ocupar el cargo- mientras que en el caso de los dos representantes de la formación valencianista ni siquiera se ha dado cuenta al pleno de las renuncias formalizadas en mayo por el exalcalde José Francisco Vicedo y la concejal Isabel Borrás por lo que la perspectiva de su relevo todavía se presume mas larga.

Se da la circunstancia de que también la lista de Compromís ha tenido que correr para encontrar o dejar paso a los sustitutos de Vicedo y Borrás. El relevo que plantea propiciará el regreso de la exalcaldesa de Favara, Oro Azorín, que cerraba la candidatura municipal en 2023 y que mantiene un enconado enfrentamiento con la actual alcaldesa, M.ª Pilar Sala, a cuenta de la orden de derribo de un chalet de la hermana de Azorín que derivó en una denuncia de Compromís por una construcción de un familiar de Sala, y del segundo suplente en la lista, Miquel Bonet, que ejercerá como portavoz del grupo municipal. Compromís defiende que se trata de un “relevo natural que refuerza la continuidad del proyecto y abre una nueva etapa”.

Sin pleno extraordinario

Por otra parte, el pleno extraordinario solicitado por los grupos municipales del PSPV-PSOE y Compromís continúa sin celebrarse más de un mes después de que la oposición registrara formalmente su petición. La situación mantiene abierto un conflicto político e institucional entre la alcaldía y los grupos de la oposición, que sostienen que la sesión debía haberse celebrado de forma automática conforme a la legislación de régimen local.

El origen de la controversia se remonta al 9 de junio, cuando los concejales de PSPV y Compromís, que representan a más de una cuarta parte de la corporación municipal, registraron una solicitud de convocatoria de un pleno extraordinario al amparo del artículo 46.2.a de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local. Según la interpretación de ambos grupos, la Alcaldía disponía de un plazo máximo de quince días hábiles para convocar la sesión. Al no producirse dicha convocatoria, consideran que la ley establece que el pleno quedaba automáticamente convocado para el décimo día hábil siguiente, fijando esa fecha en el 14 de julio.

Sin secretario titular

Sin embargo, la sesión nunca llegó a celebrarse. M.ª Pilar Sala comunicó a la oposición que el ayuntamiento carecía de secretario titular y que esa circunstancia impedía convocar y celebrar el pleno.

PSPV y Compromís discrepan de esta interpretación y sostienen que la ausencia de un secretario titular no puede dejar sin efecto un derecho reconocido legalmente a la oposición. Los dos grupos defienden que existen mecanismos previstos en la normativa para garantizar el funcionamiento ordinario de la administración local mediante el nombramiento de un secretario accidental cuando resulte necesario.

Con el objetivo de dejar constancia de los hechos, los concejales de la oposición acudieron el 14 de julio, a las 12 horas, al salón de plenos. Ante la inexistencia de una convocatoria efectiva, solicitaron la presencia de la Policía Local para que levantara acta de su comparecencia, al considerar que esa era la fecha en la que la sesión debía haberse celebrado.

Pese a ello, el pleno no pudo constituirse ni debatirse el orden del día solicitado por la oposición, por lo que el procedimiento permanece actualmente en una situación de incertidumbre jurídica y política.

A juicio de los grupos solicitantes, el hecho de que la sesión no llegara a celebrarse no supone que la petición haya perdido su vigencia, por lo que consideran que el ayuntamiento debe adoptar las medidas necesarias para garantizar la celebración del pleno extraordinario con el mismo orden del día registrado el pasado 9 de junio.

La oposición estudia emprender actuaciones administrativas y jurídicas para exigir el cumplimiento de la convocatoria extraordinaria y garantizar el ejercicio de sus funciones de control al gobierno municipal.

"Falta de transparencia"

Compromís, por su parte, asegura al dar cuenta del relevo que pretende materializar en el ayuntamiento que el municipio atraviesa una "situación institucional profundamente anómala" y atribuye a la negativa de la alcaldesa, María Pilar Sala, a convocar los plenos una forma de actuar que, a su juicio, deteriora la calidad democrática del ayuntamiento.

Asimismo, la formación realiza duras críticas a la gestión del gobierno municipal, al que responsabiliza de la paralización de proyectos, la pérdida de inversiones y subvenciones, la falta de diálogo con la oposición y la ausencia de transparencia en la gestión.

Compromís sostiene que trabajará para recuperar el debate democrático y ofrecer una alternativa política que permita revertir la actual situación institucional del municipio.

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Levante-EMV ha intentado contactar con la alcaldesa de Favara para conocer la versión del equipo de gobierno sobre la no celebración del pleno extraordinario sin obtener respuesta.