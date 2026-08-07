La constructora que abandonó las obras del IES Jaume I de Alzira rechaza ahora la resolución del contrato

El Ayuntamiento de Alzira celebrará este lunes un pleno con la voluntad de desestimar un recurso presentado por la empresa Vialterra Infraestructuras S.A. en contra del acuerdo plenario del 16 de junio, por el que el consistorio alzireño resolvió el contrato con esta mercantil. La decisión se fundamentó en la consideración de que la mercantil había abandonado las obras del IES Jaume I, por lo que no solo se resolvió el contrato por su incumplimiento, sino que el ayuntamiento incautó la garantía definitiva (524.312,65 euros) y anunció el inicio del expediente de daños y perjuicios y procedimiento de prohibición de contratar.

Vialterra comenzó a construir el nuevo IES Jaume I el 5 de agosto de 2024 como adjudicataria de las obras del Pla Edificant para este instituto, el más antiguo de la capital de la Ribera Alta. Y nueve meses después, en abril de 2025, abandonó los trabajos tras dejar el edificio ejecutado a solo un 20 %. Casi un año más tarde, comunicó por escrito al Ayuntamiento de Alzira “que está por la resolución”, según indicó el pasado mes de marzo el ex concejal de Urbanismo, Andrés Gomis, a Levante-EMV, y ante esta decisión el consistorio inició a el expediente para finalizar el contrato, que se aprobó en el pleno del 16 de junio.

La constructora ha presentado el 31 de julio un recurso de reposición en contra del acuerdo plenario del 16 de junio de 2026, que declaró la resolución del contrato por su culpa. Vialterra sostiene que el proyecto original padecía omisiones que hacían inviable continuar con los trabajos sin aprobar previamente un proyecto modificado, por lo que aduce que la culpa del incumplimiento es del consistorio. También exige la devolución íntegra de la garantía y fianza depositada (524.312,65 euros) y una indemnización del 3 %, rechaza los precios fijados por la dirección de obra para las nuevas unidades y solicita la paralización cautelar de los acuerdos municipales.

Estrategia dilatoria

El alcalde de Alzira, Alfons Domínguez, considera que se trata de “una estrategia más para dilatar la resolución, después de dejar colgado al pueblo de Alzira”. Es una petición “hecha con muy mala leche”, porque la plantea el 31 de julio, “sabiendo que tenemos un mes de plazo para contestar y que en agosto no se hacen sesiones plenarias”. No obstante, se ha convocado un pleno y se ha asegurado de que haya quórum para poder celebrarlo y sacar adelante el rechazo al recurso de Vialterra. “No queremos esperar a septiembre”, dice.

Precisamente ayer Domínguez anunció que la Conselleria de Educación había dado el visto bueno a la ampliación de la delegación del Pla Edificant del IES Jaume, al aumento del presupuesto para poder reanudar las obras y poder completar el edificio. Como publicó este periódico, la licitación del nuevo contrato será “inminente”. “Contestarán en un par de meses, de manera que nosotros ya tendremos libertad para poder licitar el proyecto y adjudicar a una nueva empresa”, puntualiza. En un plazo de “unos seis meses”, el consistorio tiene previsto realizar la contratación: “Esperamos que a principios del año que viene ya tengamos a alguna empresa adjudicada y ya comience otra vez la obra”, indicó.

El próximo lunes, después del pleno, tiene previsto remitir a la Conselleria de Educación el proyecto de ejecución realizado por la dirección facultativa, que incluye ya las actualizaciones de módulos del Pla Edificant que ha realizado la Conselleria de Educación así como el incremento de los precios, para no esperar a que llegue el documento de la conselleria.

La postura del Ayuntamiento de Alzira ante el recurso de reposición de Vialterra es clara y cuenta con el respaldo de los informes técnicos y del propio Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, destaca el alcalde, que ratifica la validez del acuerdo del pleno municipal que rescindió el contrato para la construcción del nuevo instituto IES Jaume I por un incumplimiento culpable de la empresa constructora, al haber abandonado y paralizado las obras de manera unilateral.