Solo cuatro municipios de la Ribera consiguen ayudas para la mejora de caminos rurales

Solo cuatro municipios de la Ribera consiguen las ayudas para la mejora de caminos rurales concedidas por la Conselleria de Agricultura en la convocatoria correspondiente al año 2026. Así lo ha denunciado la organización agraria La Unió Llauradora tras la publicación de la resolución oficial en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), la cual evidencia que la insuficiencia de presupuesto ha dejado fuera a la gran mayoría de las localidades que solicitaron estas subvenciones tanto en la Ribera Alta como en la Ribera Baixa, de igual modo que ha sucedido en el conjunto de la Comunitat Valenciana.

En concreto, únicamente los ayuntamientos de Antella, Càrcer, Fortaleny y Guadassuar han logrado situarse por encima de la línea de corte establecida por la Comisión de Valoración para acceder a la financiación pública destinada al acondicionamiento de viales. En el extremo opuesto, un nutrido grupo de trece municipios ribereños ha visto denegada su petición a pesar de cumplir formalmente con los requisitos exigidos en las bases reguladoras del programa. Entre las localidades afectadas que no podrán disponer de estos apoyos económicos se encuentran Alcàntera de Xúquer, Alberic, Almussafes, Benifaió, Beneixida, Carlet, Castelló, Cullera, Favara, Polinyà de Xúquer, la Pobla Llarga, Rafelguaraf y Riola.

Desde La Unió Llauradora explican que la resolución del procedimiento justifica esta exclusión masiva en el hecho de que el volumen global de fondos solicitado por los consistorios valencianos excede de manera notable la dotación económica disponible, fijada globalmente en tan solo cuatro millones de euros. Para seleccionar a las poblaciones beneficiarias, la Administración autonómica ha tenido que aplicar los criterios objetivos baremados, fijando la nota de corte en cuatro puntos y un coeficiente de ruralidad de 0,6242, lo que ha supuesto un freno a numerosos proyectos de adecuación vial en la comarca.

Otros 4 millones

Ante este escenario, La Unió Llauradora reclama formalmente a la Conselleria de Agricultura una ampliación presupuestaria urgente de otros cuatro millones de euros adicionales. La organización considera prioritario dotar de más crédito a la convocatoria para evitar que ningún municipio con voluntad de reparar sus vías rurales se quede marginado de las ayudas públicas. Según denuncia el colectivo, la ingente cantidad de solicitudes presentadas en las zonas de la Ribera refleja la realidad de abandono que arrastran las infraestructuras del campo.

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La organización recuerda que estas subvenciones tienen un carácter estratégico para el sector agrario comarcal, puesto que están destinadas a sufragar la mejora permanente del firme en caminos de titularidad pública que resultan indispensables para acceder a las explotaciones agrícolas y ganaderas. Tal como remarca Carles Peris, secretario general de La Unió Llauradora, la falta de inversión económica perjudica seriamente el desarrollo de la actividad agraria cotidiana, provoca daños en los vehículos y la maquinaria agrícola y genera situaciones de riesgo de accidentes para las personas que transitan por el medio rural.