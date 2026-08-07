Cullera acogerá un nuevo festival para jóvenes que combina humor, debate y ocio

Cullera volverá a situarse en el mapa de los grandes eventos dirigidos al público joven con la celebración de LaDemo Festival, una nueva propuesta que aspira a convertirse en un referente nacional para la generación Z. El próximo 5 de septiembre, el recinto del Medusa Beach Club reunirá a miles de jóvenes en una jornada que combinará debates sobre los grandes retos de la sociedad digital, actuaciones de humor, música en directo, podcasts y experiencias participativas junto al mar.

El festival nace con un formato innovador que pretende alejar el debate público de la crispación y la polarización que predominan en las redes sociales. Para ello, reunirá a periodistas, creadores de contenido, divulgadores, expertos en tecnología y representantes del movimiento asociativo juvenil con el objetivo de reflexionar sobre el impacto de internet y las nuevas tecnologías en la vida cotidiana.

Entre los nombres ya confirmados figuran el humorista Ignatius Farray, que ofrecerá un espectáculo basado en el pensamiento crítico y la libertad de expresión, así como los populares formatos El Orden Mundial, especializado en geopolítica y actualidad internacional, y WATIF TV, el programa conducido por el periodista Emilio Doménech (@nanisimo), convertido en una de las referencias informativas entre los jóvenes. La organización también ha anunciado que en las próximas semanas desvelará varios artistas musicales y DJs que completarán el cartel.

Cartel del nuevo festival que se celebrará en los escenarios del Medusa Beach Club. / Levante-EMV

Un espacio para hablar del futuro digital

La programación abordará algunos de los asuntos que más preocupan a la juventud actual. Los asistentes podrán participar en debates sobre inteligencia artificial, desinformación, algoritmos, influencia de las redes sociales, tecnooligarquías, publicidad encubierta mediante influencers, crisis climática, relaciones personales, participación democrática o salud mental.

Las actividades se desarrollarán alrededor de las tres piscinas del recinto y de la playa de Cullera, apostando por un formato dinámico que combinará conferencias, podcasts en directo, talleres, espacios interactivos y actuaciones musicales.

Uno de los ejes del festival será la integración de "El Encuentro", iniciativa impulsada dentro del proyecto DemocraZia con Z, promovido por el Consejo de la Juventud de España, el Consell Valencià de la Joventut y el Comisionado para la celebración de los 50 años de España en Libertad.

Este espacio incluirá un podcast dedicado a la salud mental y la tecnología, un mural participativo donde los jóvenes podrán expresar sus inquietudes y propuestas, además de diversas actividades culturales, entre ellas una exhibición de muixeranga.

Ocio con un componente solidario

LaDemo también tendrá un marcado carácter benéfico. La entrada tendrá un precio de 8 euros y toda la recaudación se destinará a Somllar, entidad dedicada a la atención integral de niños, adolescentes y jóvenes en riesgo de exclusión social.

El evento cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Cullera, la Universitat de València, el Consejo de la Juventud de España, el Consell Valencià de la Joventut y el Comisionado para la Celebración de los 50 años de España en Libertad.

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Con esta iniciativa, Cullera amplía su calendario de grandes acontecimientos tras consolidarse durante el verano como uno de los principales destinos musicales del Mediterráneo gracias a festivales como Zevra y Medusa. LaDemo pretende ahora abrir una nueva línea de eventos en la que el entretenimiento se combine con la reflexión, el pensamiento crítico y la participación de la juventud en los grandes debates de la sociedad digital.