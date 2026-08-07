El alcalde de Alberic tras la tragedia del incendio: "Se han vivido momentos de mucho nerviosismo y ha sido una noche muy dura"

Tragedia de madrugada en la comarca de la Ribera Alta. Un hombre ha fallecido este viernes en el incendio de un primer piso situado en la calle Andrés Montalbà de Alberic. La llamada de alerta se ha producido alrededor de las 3:00 horas de la mañana, movilizando de urgencia a un amplio dispositivo de emergencias. El alcalde del municipio, Toño Carratalá Mínguez, se ha desplazado al lugar desde el primer momento para seguir la evolución del suceso y acompañar a los afectados.

Como consecuencia de las llamas y la densa humareda, tres personas han tenido que ser atendidas por los servicios sanitarios, principalmente por inhalación leve de humo, aunque sus lesiones no revisten gravedad. Hasta la zona se han desplegado cuatro dotaciones de bomberos del Consorci Provincial de València (procedentes de Silla y Alzira), un oficial, el sargento de Alzira, el grupo GERA, así como patrullas de la Guardia Civil, personal sanitario y la Policía Local d’Alberic.

Fernando Bustamante

"Lamentamos la muerte del vecino"

El primer edil de Alberic ha relatado en primera persona la gravedad de la situación vivida en el inmueble durante la madrugada. "Se vivieron momentos de mucho nerviosismo. Ha sido una noche muy dura y ha sido muy trágico que tengamos que lamentar la muerte del vecino de la vivienda donde se originó el incendio. Yo desde el primer momento estuve aquí", ha manifestado Carratalá.

El alcalde ha explicado también cómo se desarrollaron las labores de evacuación y el alcance de los daños en el inmueble: "La persona que habitaba en la vivienda donde se originó el incendio no pudo ser desalojada. El resto del edificio sí que se desalojó. Afortunadamente, al resto de viviendas no les afectó el incendio".

Inspección de la Guardia Civil y del arquitecto municipal

Aunque las labores de los bomberos permitieron dar por descartados peligros tras la intervención, el Ayuntamiento ha optado por extremar las garantías de seguridad antes de que los residentes regresen. "Ahora mismo estamos esperando a la unidad de incendios de la Guardia Civil para hacer la inspección ocular de la vivienda, conjuntamente con el arquitecto municipal, quien revisará si estructuralmente hay algún tipo de riesgo", ha detallado el alcalde de Alberic.

A este respecto, el primer edil ha hecho hincapié en que, si bien "los bomberos ya avisaron de que en el resto del edificio no hay ningún riesgo", desde el consistorio consideran que "por precaución, se tiene que revisar todo el edificio para asegurarnos que se puede garantizar la seguridad de todos los vecinos".

Un muerto y tres afectados por inhalación de humo en un incendio en un edificio de Alberic / Consorci Provincial de Bombers de Valencia

Rápida actuación policial y solidaridad vecinal

Durante la intervención, los agentes de la Policía Local de Alberic han jugado un papel crucial al acceder de inmediato al edificio para facilitar el desalojo de los residentes y prestar auxilio en los primeros momentos de tensión.

Toño Carratalá ha querido trasladar públicamente su pésame a los familiares y allegados del fallecido, reconociendo además la labor desempeñada por los cuerpos de seguridad y la respuesta de los vecinos, quienes han colaborado activamente con las asistencias de emergencia. La investigación para esclarecer las causas concretas que desencadenaron el fuego continúa abierta a cargo de las autoridades competentes.