Sueca y Cullera proponen un eclipse entre arrozales sin proyección de sombras

La amplitud de los arrozales garantiza una excelente visibilidad del eclipse histórico del 12 de agosto y esto ha llevado a los municipios de Sueca y Cullera a ofrecer este recurso natural como emplazamiento privilegiado donde asistir a un evento astronómico excepcional. Ante las restricciones impuestas por la Generalitat, que activará el nivel de emergencia 2 y el nivel máximo de preemergencia por riesgo de incendios forestales (nivel 3) el 12 de agosto de 2026 con motivo del eclipse solar, lo que incluye el cierre total de parajes naturales y la prohibición de transitar por zonas forestales, estas localidades de la Ribera Baixa —las dos situadas dentro de la franja de visibilidad del 100 % del eclipse— han optado por recomendar ver el evento astronómico desde los arrozales. “En los arrozales no hay proyección de sombra, así que es un muy buen sitio para ver el eclipse”, destacan desde la Oficina de Turismo de Sueca.

Sus emblemáticos arrozales ofrecen un horizonte llano y despejado hacia el oeste para contemplar la fase de totalidad a las 20:33 horas (con el inicio del eclipse a las 19:38 horas y el ocaso a las 21 horas). Ante las restricciones de tráfico y la prohibición del acceso a la Muntanyeta dels Sants y el Ullal de Baldoví, el ayuntamiento aconseja seguir el fenómeno desde los espacios abiertos del mar de arrozales y ha señalado puntos específicos con buena visibilidad: en la zona marítima destacan Les Palmeres (primera mitad de la calle Illa de Tabarca), Calderer (final de la avenida de la Loteria), Bega de Mar (calle Vall d'Albaida y tramo del Camí de la Bega), Mareny Blau (aparcamientos, avenida del Nord y camino de las Cases de Carreu) y el Camí del Mareny de Barraquetes; en el núcleo urbano y alrededores se aconseja el cordón del río Xúquer, el aparcamiento de Sueca Parc, la avenida de l'Arròs con calle Boix Vila, la avenida de la Mar (Ruta del Colesterol), la vía de servicio de la A-38 y el Camí d'Utxana. No obstante, se recomienda, siempre que sea posible, seguir el eclipse desde la propia vivienda.

Por su parte, el término municipal de Cullera fija el límite sur de la franja de totalidad en la Comunitat Valenciana, con una duración de unos 9 segundos muy ajustada sobre el horizonte. Aunque el Ayuntamiento de Cullera no ha publicado un listado municipal independiente con puntos específicos coordinados para los arrozales, las recomendaciones aconsejan situarse en las áreas llanas de arrozal al norte y oeste del municipio (conectadas con el entorno de la Albufera) para salvar los obstáculos hacia el oeste-noroeste por donde se oculta el sol. El Ayuntamiento de Cullera ha activado el Centro de Coordinación Operativa Municipal (CECOPAL) para desplegar un amplio dispositivo de seguridad que incluye la restricción de tráfico de vehículos en zonas montañosas —permitiendo únicamente el acceso a pie— y el cierre durante la tarde del 12 de agosto del castillo, el Santuario de la Mare de Déu y la Ermita dels Sants de la Pedra para evitar colapsos. Además de reforzar los efectivos de la Policía Local y Protección Civil y ampliar el servicio de socorrismo en las playas hasta las 21 horas. Además, ha anunciado que repartirá gratuitamente gafas homologadas con la normativa ISO 12312-2 el martes 11 de agosto en puntos como la Tourist Info, la Casa de la Cultura, la Oficina ATÉN y la tienda Mari Tere hasta agotar existencias, recordando la importancia de proteger adecuadamente la vista sin recurrir a filtros caseros ni instrumentos sin protección solar.

Observación guiada en Alzira

También Alzira ha optado por un enclave despejado para organizar una observación guiada del eclipse: el ayuntamiento organizará el 12 de agosto una jornada gratuita en el Espai d'Oci La Fumiga, que arrancará a las 19 horas con una charla divulgativa y una observación guiada a cargo de la entidad Aquaignis. Para garantizar un seguimiento seguro, se repartirán gratuitamente gafas homologadas desde las 18 horas entre las personas previamente inscritas, a quienes además se aconseja acudir con esterilla y repelente de mosquitos. Las plazas ya se han agotado.

En todos los casos, las autoridades instan a acudir con antelación, comprobar la visibilidad del horizonte oeste días antes sobre las 20:30 horas, usar siempre gafas homologadas ISO 12312-2, aparcar sin bloquear caminos ni cruzarlos a pie, extremar la precaución al regresar sin luz natural y retirar los residuos para preservar el entorno agrícola y urbano.