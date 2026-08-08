El desnivel submarino de Cullera da paso a una extensa llanura marina

La regeneración de las playas del Marenyet y l‘Estany muestran una evolución distinta a la observada este verano en otros municipios valencianos. Mientras playas como Motilla, el Fernandet o tramos de Sagunto registraron importantes escalones tras la aportación de arena, en el sur de Cullera el desnivel se ha ido suavizando de forma progresiva hasta presentar una pendiente homogénea. Las últimas reuniones entre el Ayuntamiento de Cullera, la dirección de obra y la Demarcación de Costas confirman que la evolución del arenal responde a las previsiones del proyecto. Técnicos y responsables municipales señalan que la playa atraviesa un proceso natural de adaptación en el que el propio mar redistribuye los sedimentos hasta alcanzar el perfil de equilibrio, la forma estable que adopta una playa tras una regeneración artificial.

Los ingenieros recuerdan que la aparición de un escalón junto a la orilla, conocido como ‘beach step’, es habitual en las primeras fases. Al depositar gran cantidad de arena, el oleaje reorganiza el material, pudiendo generar desniveles que tienden a suavizarse. Esta es la evolución observada en el Marenyet y l’Estany, donde el desnivel ha disminuido en pocas semanas. La explicación reside en la dinámica litoral del sur del Xúquer. Especialistas consultados, entre ellos el biólogo Ferran Mancebo, destacan que "las corrientes predominantes en este tramo de costa favorecen que la arena se desplace progresivamente hacia el interior del perfil de playa, rellenando de forma natural la pendiente submarina. A diferencia de otras playas más abiertas y rectilíneas, donde el oleaje incide prácticamente de frente y arrastra los sedimentos hacia mayor profundidad, el comportamiento del mar en el Marenyet y l’Estany resulta más favorable para consolidar el nuevo arenal".

Arenal de las playas de Cullera tras la regeneración realizada. / Joan Gimeno

Desaparece el desnivel

El efecto ya se aprecia sobre el terreno. En zonas donde el acceso presentaba un desnivel cercano a tres metros, la pendiente se ha reducido significativamente. En puntos del Marenyet es posible avanzar decenas de metros sin que el agua cubra a un adulto. Los expertos recuerdan que no existen dos regeneraciones iguales: factores como orientación, profundidad, corrientes y desembocaduras condicionan la arena. En El Perelló, la gola de l'Albufera introduce una dinámica distinta, mientras que en Sueca el frente rectilíneo favorece que el sedimento sea desplazado mar adentro.

A ello se suma la granulometría de los materiales. La grava fina y los cantos irán separándose por la acción del agua. Las partículas pesadas se depositarán en zonas profundas, mientras que, según afirma el biólogo Federico Beltrán, "la arena más fina permanecerá en movimiento sobre la playa, proporcionando con el paso de los meses una superficie más uniforme y similar a la que históricamente caracterizó este tramo del litoral". A esta dinámica se une el trabajo diario de los operarios municipales, que redistribuyen la arena y suavizan los accesos para evitar que los desniveles iniciales se consoliden.

Los temporales modelan la costa

Pese a esta evolución favorable, los especialistas recuerdan que una regeneración no concluye al terminar las obras, pues el mar tras los temporales de otoño e invierno terminará de modelar el perfil definitivo. Las primeras evidencias, sin embargo, indican que el Marenyet y l’Estany evolucionan según lo previsto, permitiendo recuperar poco a poco la imagen que conocieron varias generaciones de vecinos hace medio siglo.