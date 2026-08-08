Polinyà de Xúquer estrena un umbráculo con 300 mandalas de ganchillo confeccionado por sus vecinas
Un grupo de mujeres tejen las piezas con lana para resguardar del calor el patio de las Escoles Velles y reforzar la convivencia del pueblo
Inés Hernández Lladró
Meses de caminatas han dado tiempo para tejer una buena amistad. Y mucho más. Las mujeres participantes en el movimiento Polinyà Camina han dado un paso más allá y han creado un grupo de costura que poco a poco ha ido ganando adeptas y nuevos retos. Entre ellos, la confección del nuevo umbráculo que acoge estas fiestas a vecinos y visitantes en el patio de las Escoles Velles de Trevijano, el antiguo colegio reconvertido en centro social. Cada noche, durante las fiestas, decenas de personas se reúnen allí para “disfrutar de un ‘refresquet’”, explica la concejala de Bienestar Social, Dolors Moreno, que este año resulta aún más refrescante gracias a la zona de sombra que cubre todo el patio y que ha sido confeccionada por las mujeres de Polinyà Camina.
Más de trescientos mandalas de ganchillo, con diferentes colores y patrones, cubren toda la explanada. “La gente está muy contenta, les gusta mucho”, asegura Moreno. Durante meses, mujeres de diferentes edades y condición se han reunido en un local cedido por el Ayuntamiento de Polinyà de Xúquer para tejer estos círculos de ganchillo y conformar los discos con los que han cubierto el patio de las escuelas. La idea la ha coordinado la integradora social municipal, Antònia Montrull, que está también muy contenta con este proyecto “que ayuda a cohesionar y hacer pueblo”, dice la concejala. La idea surgió hace meses, con el reto de crear un árbol de Navidad a base de ganchillo. “Las mujeres se ilusionaron enseguida, como una idea para reciclar la lana que tenían por casa”, explica la regidora. “Pero hemos tenido que comprar mucha más”, apunta. Hicieron el árbol y les sobraron lana e ilusión por seguir “tejiendo” proyectos juntas, y así se pusieron otra meta: crear una zona de sombra para el centro social durante las fiestas del municipio. El pasado 27 de julio instalaron los mandalas, que han sido posibles gracias a la colaboración de los peones municipales, que han creado los círculos metálicos que los sostienen y se han encargado de la instalación. Este lunes los retirarán para evitar que se deterioren con la exposición al sol y el mal tiempo del otoño. “Los guardaremos para el año que viene”, dice Moreno.
Durante estos días, han servido de cobijo a jóvenes y mayores, que cada día acuden a les Escoles Velles de Trebijano al “tardeo” festivo. “La falla monta allí una barra y el ayuntamiento pone la bebida, los falleros se encargan voluntariamente de servir las bebidas”, explica.
“Las mujeres están muy orgullosas de ver sus mandalas”, dice Dolors Moreno. “Uno de los mandalas reproduce el escudo del pueblo”, añade. El color y los diferentes diseños generan una imagen “alegre y bonita” que permite resguardarse del sol en este tiempo caluroso. “Había mujeres que no sabían hacer ganchillo, como yo, y hemos acabado aprendiendo, pero sobre todo, hemos acabado creando lazos y amistad”, destaca la concejala. El grupo de tejedoras ya está pensando en nuevos proyectos para los próximos meses. Aún les quedan muchos puntos por dar.
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