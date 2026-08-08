Los tres partidos del gobierno de Alzira lanzan a sus candidatos mientras la oposición aplaza la designación a después del verano

La designación del concejal Vicent de la Concepción como candidato del PSPV a la alcaldía de Alzira tras frenar las aspiraciones de la secretaria general y portavoz municipal, Gemma Alós, que se había postulado para volver a encabezar la lista y que finalmente ha dado un paso atrás para evitar un enfrentamiento en primarias tras constatar que no contaba con el respaldo de la dirección, ha completado el círculo y los tres partidos que integran el gobierno municipal han designado ya a sus carteles electorales para 2027.

Compromís lanzó la carrera electoral en marzo con la propuesta de la asamblea de que el actual alcalde, Alfons Domínguez, repita como candidato, y ya en junio, UCIN aprovechó el congreso nacional celebrado en Oliva para proclamar a Enrique Montalvá, el actual portavoz municipal y único concejal de la formación, que repetirá pese a su situación de investigado por acoso en el procedimiento judicial abierto a raíz de la denuncia de su excompañera de grupo Mar Chordá.

El alcalde Alfons Domínguez fue designado como nuevo candidato en la asamblea celebrada en marzo. / Levante-EMV

Los grupos que conforman la oposición municipal se han tomado más tiempo. El Partido Popular, principal fuerza de la oposición en la capital de la Ribera Alta pese a ser el partido más votado en las últimas municipales, tiene previsto resolver este proceso en septiembre con la apertura del nuevo curso político después de haber proclamado en julio a los candidatos de capitales de provincia. La posibilidad de que en Alzira haya relevo está sobre la mesa. Fuentes de la dirección provincial, a la que corresponde elevar una propuesta a la regional, explican que hay diferentes opciones, incluida la posibilidad de que José Luis Palacios repita. El portavoz municipal se muestra tranquilo. “Cada partido tiene sus tiempos y el PP solo ha nombrado candidatos en capitales de provincia”, comenta el edil, que defiende que la agrupación de Alzira “está a lo que diga el partido”.

Con todo, movimientos se están produciendo. Las mismas fuentes admiten que se ha sondeado la disposición del expresidente local José Andrés Hernández a apoyar de alguna forma la próxima lista. Por otra parte, ha mostrado al partido su disponibilidad a regresar a la primera línea la exconcejal Ana Jover mientras que si la dirección optara por buscar un relevo en el actual grupo municipal Benjamín Ferrer se perfila como el mejor posicionado.

Los concejales del PP, principal partido de la oposición, en una sesión plenaria, en una imagen de archivo. / Levante-EMV

Pero cualquier movimiento con la idea de reagrupar para evitar la dispersión del voto en diferentes listas puede tener consecuencias. Una hipotética repesca de Hernández podría ayudar a frenar la candidatura que anunciaron el grupo de Ciudadanos y el sector escindido de UCIN que arropa a la edil Mar Chordá —se trata, en algunos casos, de personas muy cercanas a José Andrés Hernández que dejaron el PP tras la designación de Palacios como candidato en 2023—, pero también abrir una crisis con los actuales concejales del grupo popular que vivieron aquella crisis.

El sector crítico de UCIN y Ciudadanos, liderado por otro ex del PP como Miguel Vidal, anunciaron en junio un principio de acuerdo para crear una nueva formación política que en principio se situaría bajo el paraguas de la Unión Municipalista que lidera Ens Uneix, pero hay quien ve en este anuncio un intento de presionar al PP para forzar la reunificación. Desde el sector escindido de UCIN mantienen que en septiembre se volverán a retomar estas conversaciones.

Por su parte, tampoco Vox ha anunciado su candidato en Alzira. El actual portavoz municipal, Ricardo Belda, ha señalado que se trata de una decisión que tomará el partido y que de momento no se ha entrado en esa fase.

La izquierda, por su parte, también ha abierto contactos para evitar la dispersión del voto. Compromís ya ha mantenido una primera reunión con representantes de Podem con el objetivo de concurrir unidos a los comicios con la perspectiva de ampliar estas conversaciones a Esquerra Unida y Esquerra Republicana del País Valencià.

Por otra parte, también ha anunciado su intención de presentar lista un nuevo grupo independiente denominado Alzirenys per Alzira.