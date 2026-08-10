Aigües de Cullera invierte dos millones de euros en la red de agua potable

Aigües de Cullera, empresa mixta del grupo Veolia y el Ayuntamiento de Cullera, suministradora del servicio de agua en el municipio, continúa avanzando en las obras y mejora de infraestructuras que van a permitir modernizar y mejorar la actual red de agua potable del municipio.

En concreto, Aigües de Cullera ha culminado recientemente dos de las tres grandes actuaciones previstas para la mejora de la red de abastecimiento de agua potable, mientras que la tercera, la de mayor inversión, afronta ya su recta final. Con un presupuesto global superior a los dos millones de euros, este conjunto de actuaciones constituye una apuesta decidida por la modernización del sistema de abastecimiento del municipio. Su ejecución permitirá renovar las infraestructuras y los materiales de la red, extender el servicio a nuevas áreas y mejorar la eficiencia, la fiabilidad y la calidad del suministro de agua potable para la ciudadanía.

Trabajos en el Mareny de San Llorenç

Así, tal y como señala el gerente de la empresa mixta, Salvador Santamaría, «el proyecto de mayor envergadura corresponde al suministro de agua potable al Mareny de San Llorenç, que cuenta con un presupuesto superior a los dos millones de euros». Esta obra se inició en noviembre de 2024 y consiste en una canalización de más de 9 kilómetros equipada con tuberías de fundición dúctil, acero inoxidable y diversos ramales de menor diámetro en pvc orientable y polietileno. La canalización ha requerido la ejecución de cinco hincas para cruzar las carreteras CV-502 y CV-503.

Trabajos de renovación de las tuberías. / ED

Santamaría apunta que ya se han puesto en servicio algunos ramales de distribución pero quedan por ejecutar los cruces elevados de la acequia de San Llorens para completar y poner en servicio la canalización principal. Se ha concluido la renovación de la tubería arterial de abastecimiento al Faro de Cullera, con un presupuesto de 169.685,23 euros. Esta obra se inició el pasado mes de enero y ha consistido en la sustitución de más de 680 metros de antiguas tuberías de fibrocemento por nuevas conducciones de fundición dúctil. Además, este proyecto incorpora válvulas reguladoras de presión y dos caudalímetros que permitirán optimizar el control de la red.

En este caso, y tal como señala el gerente de la empresa, «para evitar cortes de agua en el Faro, Aigües de Cullera realizó de forma previa unas obras de interconexión que han asegurado el suministro de agua al Faro de Cullera durante la ejecución de los trabajos».

Trabajos en el Camp de Tir

Finalmente, la empresa también ha concluido ya las obras para dotar de agua potable al Camp de Tir, donde se encuentra el local municipal sede del Club Deportivo de Cazadores de Cullera, instalaciones que hasta la fecha no disponían de conexión a la red. En este caso se ha llevado a cabo una inversión de 62.000 euros que ha permitido realizar una extensión de la red a lo largo de aproximadamente 900 metros desde el Club de Tenis.

Aigües de Cullera invierte en la modernización y mejora de la red de agua potable. / ED

Las obras en este tramo, desarrolladas en el entorno del Camí del Segon Collado, se han ejecutado de manera eficiente mediante una zanjadora utilizando polietileno de alta densidad, finalizando los trabajos el pasado 19 de mayo.

Así, tal como incide Santamaría, con estas tres actuaciones, Aigües de Cullera «refuerza su compromiso con la modernización constante de las infraestructuras y la mejora en la eficiencia y sostenibilidad de los servicios hídricos de la ciudad».