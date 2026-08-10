Alfarb cerrará las islas de contenedores a los no residentes para frenar el vertido incontrolado de basura

Entre 3 y 4 denuncias diarias expiden los agentes de la Policía Local de Alfarb para tratar de frenar el incivismo en el vertido de residuos en los alrededores de la CV-520 a su paso por el municipio. “Estamos muy hartos”, reconoce el alcalde, Vicent Alfonso. Tanto que ha optado por intensificar la campaña de multas y por hacer un llamamiento público “sobre la necesidad de mostrar civismo en la gestión de la basura, la poda, los voluminosos y los residuos en general: es fundamental actuar con responsabilidad por respecto al resto del vecindario y a los trabajadores municipales encargados de su recogida”, publica el Ayuntamiento de Alfarb en las redes sociales.

No es un problema nuevo, dice, pero sí se ha intensificado: “Llevamos cien denuncias en el último mes y son denuncias que no son a gente del pueblo”. El punto donde se registra un mayor volumen de vertido de desechos es en la rotonda entre el polígono industrial La Marquesa y la urbanización Catxapins. “No tenemos problema ni con los vecinos, ni con el polígono. De hecho, en la urbanización hay otros puntos de contenedores y no hay ninguna incidencia”. Sin embargo, esta rotonda es una zona de mucho tráfico y de paso entre zonas residenciales del Marquesat. Además, dice Alfonso, “el ecoparque de Catadau ha estado cerrado siete meses por reformas y eso ha influido mucho en la mayor acumulación de residuos en este punto”, señala. Para el Ayuntamiento de Alfarb es “una situación insostenible: cerca de 100 denuncias y costes desorbitados”. Durante el último mes, la problemática ha ido empeorando hasta llegar a un punto crítico, “el ayuntamiento acumula ya cerca de cien denuncias por un uso incívico e inadecuado de los contenedores y de las zonas de depósito de residuos. Esta mala praxis está comportando muchas horas de limpieza adicionales, que incrementa el coste de la recogida”. De estas labores se encargan, en su mayoría, peones municipales, aunque en ocasiones se recurre a una empresa contratada por el consistorio.

Acumulación de residuos junto a los contenedores reservados para los residentes de la urbanización Catxapins. / Levante-EMV

La existencia de cámaras en este punto facilita la identificación de los infractores. “Hace tres años instalamos cámaras de vigilancia. Entonces ya teníamos un problema, pero no del nivel que es en la actualidad, ahora es una cosa descontrolada”. Los vertidos se realizan principalmente los fines de semana y aumentan entre junio y septiembre, indica Alfonso. Las multas, añade, ejercen un efecto disuasorio, así como también la campaña de concienciación ciudadana: “Aunque no son vecinos del municipio, el boca oreja funciona y se va conociendo la labor del ayuntamiento por frenar estos vertidos”, indica el alcalde.

Islas cerradas y más cámaras de vigilancia

Como medidas futuras anuncia el cierre de islas de contenedores: “De manera inminente se instalarán cámaras de videovigilancia en varias islas de contenedores. En un primera fase, empezaremos con el cierre de la isla principal de Catxapins, al ser la zona más afectada por este mal uso”. A partir del cierre, solo el vecindario empadronado y residente de esta urbanización podrá utilizar estos contenedores, describe. Asimismo se recuerda que los residuos domésticos en el casco urbano “se tienen que sacar mediante los cubos del Puerta a Puerta, cada día el que corresponda, y como medida excepcional, al área de emergencia cerrada de contenedores situada en el polideportivo. Por su parte, las urbanizaciones y diseminados tienen que hacer “uso exclusivo de las islas de contenedores asignadas a su zona”. Estas islas de contenedores “no son para el uso del vecindario del casco urbano”.

La campaña del Ayuntamiento de Alfarb incide en que está prohibido dejar residuos fuera de los lugares habilitados o fuera de los contenedores en las islas, en las papeleras de la calle, aceras, parques, caminos, campos, etcétera, y también está prohibido introducir residuos no adecuados dentro de los contenedores o en el contenedor que no corresponde. Existen además canales alternativos para voluminosos y residuos especiales, como el ecoparque de Catadau y el servicio de recogida de voluminosos.

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Por último, destacan que el incumplimiento de estas normas puede comportar sanciones de hasta 1.500 euros para residuos domésticos y hasta 600.000 en el caso de residuos peligrosos.