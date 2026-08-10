Alzira tumba las exigencias de la constructora Vialterra y acelera la licitación del IES Jaume I

El Pleno del Ayuntamiento de Alzira ha aprobado esta mañana por unanimidad rechazar el recurso de reposición presentado por la empresa Vialterra Infraestructuras S.A. contra la resolución de su contrato. Con este acuerdo municipal, la corporación ratifica de forma tajante la decisión adoptada el pasado 16 de junio, por la que se rescindió la adjudicación a la mercantil al considerar que había incurrido en un incumplimiento culpable tras abandonar de forma unilateral la construcción del nuevo IES Jaume I.

La decisión plenaria tumba las exigencias de la constructora, formuladas en el recurso interpuesto el pasado 31 de julio. En dicho escrito, Vialterra pretendía anular la resolución del contrato argumentando que el proyecto original padecía omisiones que hacían inviable la ejecución de las obras sin aprobar antes un proyecto modificado, atribuyendo la culpa de la paralización al propio consistorio. Asimismo, la empresa reclamaba la devolución íntegra de la garantía depositada de 524.312,65 euros, exigía una indemnización del 3 %, rechazaba los precios establecidos por la dirección de obra para las nuevas unidades y solicitaba la paralización cautelar de los acuerdos adoptados por el ayuntamiento, como publicó Levante-EMV.

El origen del conflicto se remonta al 5 de agosto de 2024, fecha en la que Vialterra comenzó la edificación del nuevo instituto, el más antiguo de la capital de la Ribera Alta, en el marco del Pla Edificant. Sin embargo, apenas nueve meses después, en abril de 2025, la adjudicataria abandonó los trabajos habiendo completado tan solo el 20 % del proyecto. Tras manifestar posteriormente por escrito su negativa a continuar con la obra, el consistorio activó el expediente de rescisión que culminó en junio con la extinción del contrato, la confiscación de la fianza de más de medio millón de euros y el anuncio de acciones para exigir daños y perjuicios, así como la prohibición de contratar con la Administración para esta mercantil.

La celebración de esta sesión extraordinaria en pleno mes de agosto responde a la firme voluntad municipal de desactivar lo que el alcalde de Alzira, Alfons Domínguez, ha calificado como “una estrategia más para dilatar la resolución, después de dejar colgado al pueblo”. El primer edil señaló que la presentación del recurso a finales de julio buscaba aprovechar la habitual inactividad plenaria del verano, motivo por el cual el equipo de gobierno aseguró la presencia del quórum necesario para reunirse de urgencia sin esperar al mes de septiembre.

La postura del Ayuntamiento de Alzira se fundamenta de forma sólida en los informes técnicos municipales y en el dictamen del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, que respaldan la legalidad del acuerdo plenario y confirman que la empresa paralizó los trabajos de manera unilateral.

Tras la votación de esta mañana, el consistorio dará paso de forma “inminente” a los trámites para licitar de nuevo las obras. Tras haber recibido el visto bueno de la Conselleria de Educación para ampliar la delegación del Pla Edificant y aumentar el presupuesto del centro, el ayuntamiento remitirá el proyecto de ejecución actualizado con los nuevos precios y módulos. Las previsiones municipales apuntan a que la contratación de una nueva empresa se completará en unos seis meses, con el objetivo de que los trabajos de construcción del IES Jaume I puedan reanudarse a principios del próximo año.