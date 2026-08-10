Denuncian el uso de peones agrícolas del SEPE para asumir trabajos de limpieza viaria en Sueca

Gent X Sueca ha denunciado que seis empleados de un programa destinado a la conservación de espacios naturales realizan tareas de desbroce y limpieza de imbornales en el casco urbano de Sueca y pide al gobierno local que aclare si estos trabajos están incluidos en el contrato de la empresa adjudicataria del servicio de limpieza viaria del municipio, FCC.

El grupo Gent X Sueca ha reclamado al equipo de gobierno de Sueca que explique el papel que están desempeñando seis trabajadores contratados a través del Programa de Fomento del Empleo Agrario del SEPE en el denominado Plan Intensivo de Limpieza puesto en marcha durante estas semanas en el municipio.

La formación considera positiva cualquier actuación que contribuya a mejorar la limpieza de Sueca, aunque cuestiona que parte de los trabajos se estén realizando con personal contratado mediante un programa público cuya finalidad, según señala, es la conservación del Parque Natural de l'Albufera y de otras zonas de interés medioambiental y ecoturístico.

Según la información difundida por Gent X Sueca, estos seis trabajadores participan los lunes, miércoles y jueves en labores de desbroce y limpieza de imbornales. Forman parte de un programa subvencionado con 123.270 euros que contempla la contratación de 14 peones agrícolas y dos capataces para desarrollar actuaciones de conservación durante el verano de 2026.

El grupo municipal pone el foco en que algunas de estas tareas también aparecen recogidas en el contrato de limpieza viaria adjudicado recientemente a FCC. El contrato tiene un importe anual de 3,416 millones de euros, de los que aproximadamente 1,756 millones corresponden específicamente al servicio de limpieza viaria, según recoge la formación a partir de la documentación contractual. Entre las prestaciones previstas figuran el desbroce de aceras y alcorques y la limpieza de imbornales.

Ante esta coincidencia, Gent X Sueca reclama al ayuntamiento que aclare si los trabajos realizados por los empleados del SEPE forman parte de las obligaciones que corresponden a la empresa adjudicataria y, en ese caso, si dichas actuaciones se descuentan de alguna manera de la cantidad que factura FCC.

La formación insiste en que no está cuestionando que se incorporen más recursos a las labores de limpieza, sino que reclama conocer qué administración o servicio asume el coste de cada actuación para evitar, en su opinión, que la ciudadanía pueda terminar pagando dos veces por una misma prestación. El propio comunicado precisa que el grupo no afirma que esta duplicidad se esté produciendo, sino que pide explicaciones al gobierno municipal.

Dudas sobre el destino del programa del SEPE

Gent X Sueca plantea asimismo si las labores desarrolladas por los seis trabajadores dentro del núcleo urbano están contempladas en la memoria del proyecto subvencionado por el SEPE. La formación pregunta qué actuaciones previstas inicialmente en espacios naturales, medioambientales o ecoturísticos se están desarrollando durante los días en que estos empleados participan en el dispositivo de limpieza viaria.

El grupo reclama que el ayuntamiento explique públicamente quién decidió incorporar a estos trabajadores al plan intensivo, si las tareas están incluidas en el proyecto aprobado por el SEPE y por qué personal ajeno a la plantilla de FCC está realizando trabajos que, según sostiene, figuran entre las prestaciones del contrato de limpieza viaria.

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La formación política concluye reivindicando que la mejora de la limpieza alcance a todo el término municipal, incluidos el casco urbano, Les Palmeres, Bega de Mar, Mareny Blau, La Llastra, las playas, el entorno rural y los espacios naturales, y reclama que cada servicio disponga de los recursos que le corresponden y que las empresas adjudicatarias cumplan las obligaciones establecidas en sus contratos.