Hallan muerto al vecino de Alginet desaparecido en la urbanización Los Lagos

Efectivos de la Policía Local de Alginet localizaron anoche el cuerpo sin vida de José Luis Abellán Olmos. El hombre, vecino de Alginet y residente en la urbanización Los Lagos, había desaparecido este domingo a mediodía. Según ha podido saber Levante-EMV, salió a pasear el domingo por la mañana, vestía ropa de trabajo, detallaron los familiares, y ya no se supo nada más de él, ante lo que la familia dio aviso a la Policía Local y se distribuyó información sobre la desaparición, solicitando la colaboración ciudadana.

En seguida se puso en marcha un dispositivo de búsqueda, de acuerdo con la información del Centro de Coordinación de Emergencias, que recibió el aviso de activación para la localización de una persona perdida en la localidad de Alginet. En esta operación se han movilizado tres brigadas forestales del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, una patrulla de la Guardia Civil y una patrulla de la Policía Local de Alginet.

El cuerpo del hombre fue localizado cerca de la medianoche del domingo dentro de los terrenos de la urbanización Los Lagos, en una zona de montaña. De acuerdo con la información facilitada por el Ayuntamiento de Alginet, se ha determinado que el fallecimiento ha sido por causa natural.

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La desaparición creó gran consternación en el municipio, con numerosas muestras de apoyo entre los vecinos y residentes de esta urbanización hacia la familia. Las fuerzas de seguridad, así como efectivos de Protección Civil han colaborado en todo momento para la localización del vecino desaparecido.