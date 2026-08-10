El Hospital de la Ribera reduce más de la mitad el tiempo de espera quirúrgica de los pacientes con riesgo vital
El tiempo de demora para estas intervenciones de prioridad 1 se ha reducido de 29 a 12 días, un 59 %, desde junio de 2023 y se sitúa "muy por debajo del recomendado"
El Hospital Universitario de la Ribera ha logrado reducir de manera significativa el tiempo de demora quirúrgica para los pacientes con riesgo vital, pasando de una espera media de 29 días a tan solo 12 días, según informan fuentes del centro sanitario en una nota de prensa. Esta importante disminución, que supone un notable descenso del 59 % en las intervenciones de prioridad 1 registradas desde el mes de junio de 2023, sitúa a este centro hospitalario muy por debajo del plazo de espera máximo recomendado.
Asimismo, la demora media de los pacientes englobados en la prioridad 2, que corresponde a aquellos cuya intervención debe llevarse a cabo de manera preceptiva en un periodo aconsejado inferior a 90 días, también ha experimentado una evolución francamente favorable. En este grupo poblacional en concreto, la reducción ha sido del 42 %, pasando de tener una espera de 59 días durante junio de 2023 a únicamente 34 días en el reciente mes de junio de 2026.
Cabe destacar que la prioridad 1 abarca a todas aquellas personas cuya delicada situación clínica exige que se realice una intervención quirúrgica en un plazo máximo de 30 días, debido a la extrema gravedad que reviste su patología. Con este pronunciado descenso, el Departamento de Salud de La Ribera logra establecer este tiempo en menos de la mitad del tope máximo recomendado para este tipo de enfermos. De este modo, gracias a todas estas mejoras organizativas, el Hospital Universitario de la Ribera mantiene actualmente los tiempos de espera para las prioridades 1 y 2 por debajo de los plazos máximos recomendados que se encuentran regulados a través del Real Decreto 605/2003. Dicha normativa de ámbito estatal es la encargada de regular el tratamiento homogéneo de las listas de espera dentro del Sistema Nacional de Salud, estableciendo el mencionado periodo de referencia de 30 días para la prioridad 1 y de un máximo de 90 días para la prioridad 2.
Espera media por debajo de la autonómica
En cuanto a los datos referentes a la demora quirúrgica de carácter global, el hospital registró en junio de 2026 una espera media general de 56 días, logrando posicionarse por debajo de la media autonómica. Todos estos datos estadísticos sitúan a la Ribera entre los departamentos con mejores tiempos de respuesta quirúrgica en toda la Comunidad Valenciana, despuntando de una forma muy especial en la gestión de aquellos pacientes cuya situación clínica demanda una actuación muchísimo más rápida. Sobre estas cifras, el director médico del Hospital Universitario de la Ribera, José Minguez, ha destacado que "la reducción de la demora quirúrgica en los pacientes con mayor prioridad clínica responde al objetivo marcado por la Conselleria de Sanidad de agilizar la atención de aquellos pacientes cuya situación requiere una intervención en el menor tiempo posible". Además, el responsable médico ha señalado que "esta mejora registrada es fruto del trabajo coordinado de los equipos quirúrgicos, de anestesia, enfermería y del resto de profesionales implicados en el proceso asistencial, y refleja el compromiso del Departamento de Salud de la Ribera con esta estrategia basada en la priorización clínica y no únicamente en los indicadores globales de demora".
Suscríbete para seguir leyendo
- Cullera alerta de un desnivel de tres metros bajo el agua junto a la orilla en las playas regeneradas
- Un muerto y tres afectados por inhalación de humo en un incendio en un edificio de Alberic
- Cullera “salta” el escalón submarino: los bañistas están satisfechos con la playa regenerada
- El desnivel submarino de Cullera da paso a una extensa llanura marina
- Localizan una pradera de posidonia oceánica en 'excelente estado' de conservación en el Brosquil de Cullera
- Cullera reivindica que el trabajo de conservación de las playas elimina el desnivel en el mar
- El alcalde de Alberic tras la tragedia del incendio: 'Se han vivido momentos de mucho nerviosismo y ha sido una noche muy dura
- Sueca y Cullera proponen un eclipse entre arrozales sin proyección de sombras