El motor cultural de Benifaió cumple un siglo

Este mes de junio la Societat Artística Musical de Benifaió (SAM) ha alcanzado un hito extraordinario: cien años de historia dedicados a la música, la formación y la cohesión social. Aunque sus antecedentes se remontan al siglo XIX con agrupaciones como La Lira de Benifaió de Espioca, la SAM fue constituida oficialmente el 17 de junio de 1926. Bajo la presidencia inicial de Vicente Medina Martínez y con el impulso fundamental del párroco José María Reig Ortiz, la sociedad dio cauce reglamentario a una pasión popular que hoy es seña de identidad del municipio. Estos cien años de atividad se recogen en el libro "Centenari de la Societat Artística Musical de Benifaió (1926-2026)", obra coordinada por Salvador Rovira y Claudio José Blasco y editada por el Ayuntamiento de Benifaió, que fue presentada el pasado 27 de marzo y que documenta y rinde homenaje a un siglo de trayectoria cultural ininterrumpida. La presentación fu el primer acto de la programación del centenario, que se prolongará a lo largo de este 2026.

A lo largo de este siglo, la SAM ha sido testigo y banda sonora de la vida local. Desde el estreno del “Himno a Benifaió” en 1928, compuesto por Bernabé Sanchis Porta, hasta hitos competitivos como el primer premio en el Certamen de Valencia de 1944, dirigido por Domingo Escribá Campos, la banda ha crecido de la mano de su pueblo. La incorporación de la mujer en 1974, la renovación pedagógica impulsada por el maestro Bernardo Adam Ferrero también en los años setenta, el reconocimiento de las sociedades musicales como Patrimonio Cultural Inmaterial en 2021 o la organización del Concurso Nacional de Flauta Andrés Carreres en 2024 marcan un camino que hoy continúan el presidente Francisco Grau Ull y el director Miguel Ángel Grau Martínez.

La banda de la SAM de Benifaió en un acto reciente. / Levante-EMV

Voces de la experiencia

El espíritu vivo de la SAM se refleja con nitidez en las palabras de sus presidentes. Para el actual titular, Francisco Grau Ull, este centenario supone "detenernos un instante en el tiempo para escuchar la melodía de un siglo entero". Define a la sociedad como "vida, una parte muy importante de mi vida... mi casa". Mientras que Modesto Soria Pardo, presidente de 1988 a 2001, recuerda su cargo con las palabras "ilusión y sacrificio", y destaca que "la música es un hilo conductor que nos ha unido como familia y como pueblo. Lo más importante es que los músicos estuvieran unidos, contentos y con ilusión". Claudio Blasco Rovira, que estuvo al frente de la entidad de 2001 a 2005, resalta el concepto de "supervivencia”. “Es eso lo que representa: crecer, vivir, compartir con familias y amigos bajo un mismo techo, y todo desde el máximo respeto a la música", declara.

Esta vivencia comunitaria la reafirman las directivas más recientes. Miguel Ángel Salvador Artola (2009-2011), que afrontó la pérdida de la sede del centenario Casino El Musical, expresa: "Para mí es familia... La SAM lo es todo: socios, CEM, músicos, directores, profesionales y junta". Tina Campos Molina, primera presidenta de larga trayectoria entre 2012 y 2018 —y clave en la compra de la nueva sede del Musical de la calle Mayor—, subraya el "compañerismo, porque a pesar del caos, lo que prevalece es la unión de todos. La SAM forma parte de mi familia y de mi corazón". Por su parte, Pepe Espuig Cerveró, que dirigió la SAM durante la pandemia (de 2018 a 2022), coincide al calificarla como "una gran familia con diversidad de ideas, pero que en los momentos difíciles siempre tiramos del carro juntos".

Las primeras mujeres en ingresar en la banda de la SAM, en agosto de 1974, frente al Casino El Musical. / Levante-EMV

La cantera y el tejido social

Más allá de la banda sinfónica, la SAM sustenta un rico ecosistema asociativo. El Centre d’Estudis Musicals (CEM), creado en 1977 a partir de la antigua escuela de educandos y autorizado como centro elemental en 1992 y profesional en 1998 (adscrito al Conservatorio Profesional nº 2 de Valencia), es la cantera de donde emergen sus instrumentistas. A él se suman la Banda Juvenil (1979) y la Orquesta de Cámara Adelina Domingo (1992). En el ámbito social, la Asociación Dames de Santa Cecília (creada en 1982) realiza un trabajo insustituible en la compra de instrumentos, mientras que la figura de la Musa de la Música (instaurada en 1977 con Matilde Vaquer) simboliza la dimensión festiva de la entidad.