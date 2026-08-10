El viento y una intensa tormenta provocan caídas de ramas e incidencias en varios puntos de Alzira
Un severo desplome de la luz pasadas las 18:30 horas ha dado paso a una tormenta corta pero de gran intensidad, acompañada de violentas rachas de viento que han alcanzado un máximo de 79 km/h
Un repentino episodio meteorológico ha sobresaltado esta tarde a la población de Alzira. Un severo desplome de la luz pasadas las 18:30 horas ha dado paso a una tormenta corta pero de gran intensidad, acompañada de violentas rachas de viento que han alcanzado un máximo de 79 km/h, según los datos registrados por la Associació Valenciana de Meteorologia (AVAMET).
El vendaval ha provocado el desgajamiento y la caída de ramas en diversos puntos del municipio. Entre los lugares afectados se encuentran la Plaza de la Constitución —donde el desprendimiento de ramas ha impactado en el entorno del monumento Relleu de Jaume I—, la zona de Tulell, el entorno del IES Josep Maria Parra, el Parque Pere Crespí y la Avenida Josefina Hernández.
Dispositivo de emergencia y recomendaciones a la población
A través de sus canales oficiales en redes sociales, el Ayuntamiento de Alzira ha informado de que la empresa concesionaria de jardinería y mantenimiento, Actúa, ya se encuentra desplegada y trabajando sobre el terreno para retirar los restos de vegetación y asegurar los espacios afectados.
Ante la posibilidad de que la inestabilidad y el peligro se prolonguen hasta la noche, el consistorio ha emitido una serie de indicaciones de seguridad urgentes para la ciudadanía: evitar el paso por debajo de los árboles, así como de balcones o persianas que puedan verse desprendidos por el viento; no acceder a los parques ni a zonas arboladas del municipio hasta que finalicen las labores de revisión y limpieza; y extremar la precaución* en los desplazamientos a pie y en vehículo.
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