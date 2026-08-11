Alzira analizará la salud de sus grandes árboles tras desgajar el temporal una rama principal de la tipuana centenaria

Un fuerte temporal de viento arreció ayer después de las 18.30 horas diferentes municipios de la Ribera. El viento sopló por encima de los 80 km/h en Riola (89 km/h), Alberic (87 km/h) y Carcaixent (84 km/h), y rozó esta cifra en Alzira (79 km/h). En este último municipio es donde más daños se han registrado y de mayor consideración. El viento zarandeó la imponente tipuana centenaria de la Plaça de la Constitució y desgajó una gran rama que cayó sobre el monumento Relleu de Jaume I, ocasionando importantes desperfectos, muy cerca del parque infantil es esta plaza. Esta mañana, operarios municipales y trabajadores de la empresa concesionaria del mantenimiento de parques y jardines, Actúa, han retirado las ramas y también los cascotes del monumento. “Ha destrozado el muro del monumento y ha dañado la pieza de bronce que representa el relieve de Jaume I”, informa el alcalde, Alfons Domínguez. Las áreas de Patrimonio y Cultura ya valoran la rehabilitación del relieve, donde se realiza el homenaje cívico del 9 d’Octubre, que ya ha sido desmontado para su traslado a un taller para su reparación. Domínguez ha indicado que “no podrá estar a punto” para las celebraciones del Dia del Valencians.

Rama desgajada de la tipuana centenaria en la Plaça de la Constitució de Alzira. / Levante-EMV

Tras el temporal de ayer, el alcalde y trabajadores municipales han recorrido el casco urbano y el término municipal para valorar los daños, sin que se hayan registrado grandes siniestros. La caída de ramas de menor consideración en la zona de Tulell, en el Parc de les Basses, en la avenida Josefina Fernández y en el parque Pere Crespí son los principales efectos. “Hemos tenido suerte y no hay que lamentar daños personales ni grandes pérdidas materiales”, dice Domínguez.

Daños en el monumento Relleu de Jaume I, que han obligado a desmontar la pieza de cobre para su reparación. / Levante-EMV

No obstante, el efecto de estos reventones térmicos sobre los árboles preocupa al ayuntamiento y el munícipe ha anunciado que ha encargado un informe sobre el estado de salud de los árboles de gran porte, como la tipuana centenaria, para tener un diagnóstico sobre su estado actual y sobre los tratamientos necesarios para preservarlos. “La tipuana tiene una madera bastante floja. Estaba en buen estado, pero quizás si la copa no hubiera estado tan alta se podría haber conservado”, dice. Tras el desgajamiento de una de las ramas principales ya se ha iniciado el saneamiento del árbol y el alcalde confía en que se pueda recuperar. “Nos interesa saber cuál es el estado de los árboles, por si hubiera alguno en mal estado y debemos intervenir. Siempre estamos insistiendo en el tema de la sombra y en su importancia, sobre todo ante el cambio climático, pero hemos de tener en cuenta que estos reventones ponen en un compromiso a muchos árboles por las importantes ráfagas de viento y hemos de intentar minimizar los daños”, ha dicho Domínguez.

Los toldos de algunas pistas del polideportivo de Riola han resultado dañados por el temporal. / Levante-EMV

En Riola el viento alcanzó ráfagas de 89 km/h pero no hubo que lamentar daños de consideración: “Se llevó por delante algún cartel y toldos en el polideportivo, pero no ha causado grandes desperfectos”, ha indicado la alcaldesa, Judith Capellino. Tampoco en Alberic, con rachas de 87 km/h, se han registrado impactos fuertes: ni daños ni árboles caídos “afortunadamente”, destaca el alcalde, Toño Carratalá.

Operarios de las brigadas de Carcaixent y bomberos trabajan en la retirada de las ramas caídas en el término municipal. / Levante-EMV

Por su parte, en Carcaixent se vivió un temporal “bastante fuerte”, con ráfagas de 84 km/h, que ocasionaron la caída de algunos árboles en la urbanización Los Amigos, que obligaron a restringir la circulación por la carretera y que precisaron de la intervención de los bomberos para la retirada de las ramas. Esta mañana, operarios de la brigada y agentes rurales han continuado las labores de limpieza y saneamiento de los árboles. En el casco urbano ha habido algún desprendimiento de ramas en el pabellón, “que han caído entre los coches y no han causado daños”, detalla la alcaldesa Carolina Almiñana. “La previsión era bastante fuerte y estábamos preparados: cerramos la piscina descubierta, el cementerio y los espacios deportivos”, La Policía Local y Protección Civil “han reforzado el dispositivo”. “Las medidas de prevención y el buen comportamiento de la gente han hecho que a pesar del temporal se haya vivido con normalidad”, reconoce Almiñana.