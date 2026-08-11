La céntrica calle Sant Jaume de Alzira ultima su nueva imagen tras 4 meses de obras para reparar fugas

La calle Sant Jaume de Alzira encara ya la fase decisiva de las obras iniciadas el pasado mes de abril para solucionar las fugas de agua detectadas en la red potable. La intervención, planteada inicialmente para finalizar a inicios de septiembre, podría completarse antes del plazo previsto, según confirma el concejal de Obras Públicas e Infraestructuras, Vicent de la Concepción, que destaca el buen ritmo de ejecución y la coordinación entre los equipos técnicos y la empresa adjudicataria.

Esta transformación responde a un objetivo claro: mejorar notablemente la accesibilidad y la seguridad, adaptando el espacio a las necesidades actuales y avanzando hacia un modelo urbano más accesible, moderno y centrado en las personas. Así lo explicó el propio concejal en la reunión vecinal que mantuvo con los residentes antes del inicio de las obras.

Uno de los operario trabajando en las obras de la calle Sant Jaume. / Inés Hernández Lladró

La actuación se ha centrado exclusivamente en la renovación de la instalación de agua, sin intervenir en el alcantarillado porque se mantiene en buen estado. Una vez completado el cambio de la red, la calle se transformará en plataforma única con asfalto impreso, un acabado que permitirá unificar la calzada y la zona peatonal mejorando la accesibilidad.

Pese a tratarse de una obra que afecta directamente al tránsito diario, los vecinos de Sant Jaume muestran una notable comprensión y aseguran que las molestias están siendo mínimas. Muchos destacan el trato cercano de los operarios, que no dudan en ayudar cuando alguien necesita pasar con bolsas pesadas, carros de la compra o incluso con carritos infantiles. Una vecina explica que los trabajadores “son muy buenos, muy rápidos y siempre atentos". “Si me pregunta a mi, yo les pongo un diez en todo, tanto en trabajo como en trato a las personas”, asegura la mujer.

Los operarios de la calle Sant Jaume trabajando en el nuevo pavimento. / Inés Hernández Lladró

Únicamente un vecino trasladó una queja concreta, ya que la obra le obliga a dar toda la vuelta con el coche para poder salir de casa. Esto le supone un transtorno diario, pero aun así recalca que entiende la situación y que, aunque le incomode, considera que la intervención “es por un bien mayor” y que le parece adecuado que se lleve a cabo.

El Ayuntamiento de Alzira también está trabajando en otras obras similares como es el caso de la calle Rei en Jaume, donde la intervención es más profunda. En este caso sí se está renovando por completo el alcantarillado, además de la red de agua, debido al deterioro acumulado en la infraestructura. La calle también será reconvertida en plataforma única, aunque con un acabado distinto: adoquines en lugar de asfalto impreso, una elección que responde a criterios estéticos y de integración con el entorno, según ha explicado a Levante-EMV el concejal Vicent de la Concepción.

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Ambas iniciativas contemplan como objetivo mutuo avanzar hacia un modelo de calle más moderno, accesible y centrado en las personas. Una línea de actuación que el concejal ya trasladó a los vecinos en la reunión previa al inicio de los trabajos a principios de abril.