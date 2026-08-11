Benifaió cierra tres días la piscina municipal tras detectar restos de huevos en el agua

Benifaió mantendrá cerrada la piscina municipal hasta este jueves tras detectar el lunes la presencia de restos de huevos en el agua. El hecho se produjo “fuera del horario de apertura”, cuando las instalaciones carecen de vigilancia. La alcaldesa de Benifaió, Marta Ortiz, ha calificado el acto de vandalismo como un “comportamiento incívico” y rechaza dar información sobre la autoría de los hechos. No obstante, sí reconoce que estos sucesos —que en otros años eran habituales coincidiendo con los días de fiestas patronales— “se habían corregido en los últimos años”.

De acuerdo con el protocolo de la empresa concesionaria del servicio, toda la instalación de la piscina se mantendrá cerrada hasta el jueves “para poder realizar las hipercloraciones pertinentes y las analíticas necesarias, con el objetivo de garantizar que el agua se encuentre en las condiciones sanitarias adecuadas antes de retomar el servicio con normalidad”, indica el Ayuntamiento de Benifaió en una comunicación. Se da la circunstancia de que las tres piscinas de Benifaió están todas interconectadas, explica Ortiz, lo que hace necesario clausurar los tres vasos para proceder a la limpieza completa.

El anuncio del cierre de la piscina ha ocasionado numerosos comentarios en las redes sociales, que han recordado episodios anteriores de vandalismo en las piscinas, siempre coincidentes con la época de las fiestas patronales y atribuibles al colectivo de festeros del municipio (que incluso en 2009 se tiraron con sacos de barro a la piscina de Almussafes, lo que originó un proceso judicial iniciado por el ayuntamiento del pueblo vecino contra los Clavarios de la Divina Aurora de Benifaió de aquel año, como publicó Levante-EMV).

Ante los hechos, Ortiz asegura que se intensificará la vigilancia policial durante las horas en que el recinto está cerrado. Durante el día, en el tiempo de uso de las instalaciones, éstas cuentan con un vigilante de seguridad que se encarga de supervisar el orden y el cumplimiento de la normativa de las piscinas. Durante las noches, la vigilancia corresponde a la patrulla de la Policía Local de Benifaió.

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Este verano, Benifaió ha tenido que cerrar de forma parcial una de las piscinas, la de menor tamaño, tras registrarse una contaminación leve del agua. No obstante, se trató de un episodio de un día y que no afectó a la totalidad del complejo deportivo y de ocio que acoge a numerosos visitantes durante la época estival y, sobre todo, durante los días de las fiestas de la localidad.