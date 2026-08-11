Carcaixent contará con una pista de atletismo de seis calles para evitar el desplazamiento de sus clubes
La reforma integral del polideportivo incluirá zonas para salto y lanzamiento y mejoras de accesibilidad, y será posible gracias a una inversión de 500.000 euros de la Generalitat
El vicepresidente segundo y consejero de Presidencia, José Díez, ha visitado esta mañana junto con la alcaldesa de Carcaixent, Carolina Almiñana, las obras que se están ejecutando en el polideportivo municipal, con una inversión de 500.000 euros de la Generalitat, para "dotar a Carcaixent de una nueva pista de atletismo, que permitirá renovar integralmente esta instalación deportiva”.
Durante su visita, el vicepresidente segundo ha subrayado que “la renovación de la pista da respuesta a una necesidad del municipio y al crecimiento de la práctica deportiva en Carcaixent, y dota a clubes, escuelas y deportistas de unas instalaciones a la altura de la actividad que desarrollan”.
En este sentido, Díez ha destacado que “Carcaixent tiene una importante tradición en el atletismo y cuenta con dos clubes, por lo cual esta actuación permitirá que sus deportistas puedan entrenar en su propio municipio, en unas instalaciones adecuadas y sin tener que desplazarse a otras localidades”.
El vicepresidente ha reiterado el compromiso de la Generalitat de “continuar colaborando con los municipios para impulsar inversiones que modernicen sus infraestructuras, favorezcan la cohesión territorial y permitan que los ciudadanos dispongan de servicios públicos de calidad con independencia del municipio en el cual residan”.
La Generalitat destina 20 millones de euros en 2026 específicamente a infraestructuras deportivas municipales, dentro del Programa global de fomento de la actividad deportiva.
Renovación integral de las instalaciones
El proyecto prevé la construcción de una pista de atletismo de seis calles sobre la instalación existente, así como la adecuación de varios espacios para la práctica de diferentes disciplinas.
Entre las actuaciones previstas se encuentra la pavimentación de la pista de carreras, la ejecución de zonas para salto de longitud y triple salto, una ría para carreras de obstáculos y espacios destinados a lanzamiento de peso, disco, martillo y jabalina.
También se habilitarán zonas para salto con pértiga y salto de altura, se instalará la equipación deportiva necesaria y se ejecutarán actuaciones complementarias de saneamiento, marcaje y señalización.
Así mismo, el proyecto incorpora mejoras de accesibilidad, con la creación de un itinerario accesible en el entorno de los graderíos para las personas con movilidad reducida.
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