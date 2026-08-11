El cullerense Jordi Piris conquista Nueva York con su documental 'Entre la ceniza y el algoritmo'

Entre la ceniza y el algoritmo, el cortometraje documental del realizador cullerense Jordi Piris, continúa abriéndose camino en el circuito internacional de festivales y suma ahora un nuevo reconocimiento en Estados Unidos. La película ha sido seleccionada para la Sección Oficial de los New York Movie & Photography Awards 2026 y ha obtenido, además, una Mención de Honor en este certamen dedicado a impulsar el talento independiente y las nuevas miradas dentro del ámbito audiovisual.

El reconocimiento supone un nuevo espaldarazo para una producción nacida desde la independencia y con un presupuesto reducido, pero impulsada por una firme voluntad creativa y por la necesidad de abordar una cuestión tan universal como la transformación de lo sagrado en la sociedad contemporánea.

La noticia llega después de que Entre la ceniza y el algoritmo fuera seleccionada para el 15th Kolkata Shorts International Film Festival 2026, en la India, consolidando así un recorrido internacional que lleva la mirada de Piris desde el corazón espiritual de Asia hasta una de las grandes capitales mundiales del cine.

Una secuencia del documental 'Entre la ceniza y el algoritmo'. / Levante-EMV

La película nació durante el segundo viaje del director a la India y parte de una pregunta que atraviesa toda la obra: ¿qué sucede con lo sagrado cuando se convierte en espectáculo? A partir de ahí, Piris construye un documental de carácter sensorial que observa, sin entrevistas ni explicaciones convencionales, la convivencia entre una espiritualidad milenaria y una sociedad sometida al vértigo de las nuevas tecnologías.

Rodado en escenarios como la Kumbh Mela de Prayagraj de 2025, Benarés y Delhi, el filme se detiene en los pequeños gestos y contradicciones de la India actual. Sadhus cubiertos de ceniza conviven con teléfonos móviles que registran cada ceremonia; los cánticos y los rituales ancestrales se encuentran con pantallas capaces de convertir los mantras en contenido monetizable; y la fe tradicional se cruza con discursos que la convierten también en una herramienta de identidad política.

Hombres sadhus en el documental de Jordi Piris. / Levante-EMV

La propuesta de Piris se apoya especialmente en la imagen y el sonido. Cánticos, murmullos, motores, agua y el ruido permanente de las calles construyen una banda sonora que acompaña unas imágenes concebidas para sugerir más que explicar. El resultado es una experiencia cinematográfica que pretende que el espectador mire la India más allá de la postal turística y se enfrente a sus contradicciones.

El propio director resume el espíritu del proyecto desde una perspectiva íntima. «No va de dar respuestas. Va de abrir preguntas. Si consigue que alguien mire más allá de la postal, ya habrá hecho lo que tenía que hacer», señala Piris.

"No va de dar respuestas. Va de abrir preguntas." Jordi Piris — Realizador de Cullera

La Mención de Honor recibida en Nueva York adquiere, además, un significado especial para el realizador por tratarse de un reconocimiento otorgado por un jurado internacional en una ciudad estrechamente vinculada a la creación cinematográfica. Para Piris, supone la confirmación de que «incluso los proyectos nacidos con presupuesto mínimo y mucha obstinación creativa pueden encontrar su lugar en el mundo».

«Este reconocimiento es un abrazo inesperado. Una prueba de que las pequeñas narrativas también pueden cruzar océanos», afirma el cineasta cullerense.

"Las pequeñas narrativas también pueden cruzar océanos" Jordi Piris — Realizador de Cullera

Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona y diplomado en Fotografía por el Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya, Jordi Piris cuenta con una amplia trayectoria en los ámbitos del documental, la ficción, la información y la publicidad. Su trabajo combina el rigor periodístico con una marcada sensibilidad fotográfica y una especial atención a aquellos espacios en los que se cruzan lo humano, lo simbólico y lo espiritual.

Uno de los participantes del documental de Jordi Piris viste un atuendo tradicional de la India. / Levante-EMV

Con su paso por Kolkata y ahora por Nueva York, Entre la ceniza y el algoritmo continúa ampliando fronteras y demostrando que una producción independiente, concebida desde la proximidad y con recursos limitados, puede encontrar eco en escenarios internacionales. El viaje de esta pequeña película cullerense, nacida entre las cenizas de los sadhus y el resplandor de las pantallas, parece no haber hecho más que comenzar.