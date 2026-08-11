Pablo García se corona como el jugador revelación tras su gran año en el Alzira FS
El ala-pívot valenciano se impone en la votación popular tras un tramo final de liga arrollador antes de poner rumbo al Peñíscola
El ya exjugador del Alzira FS, Pablo García, ha sido considerado el jugador revelación de la temporada 2025-26, mientras el equipo azulón sigue esperando saber si jugará en Primera o en Segunda División. Se trata de una nueva buena noticia de la pasada campaña, pese a que concluyó con el descenso a la categoría de Plata. El jugador valenciano ha ido creciendo conforme se sucedían las jornadas. Llegó del Levante, de 2ª División, donde había marcado 21 tantos. Hasta la jornada 21 le costó encontrar puerta. Solo marcó en las dos primeras jornadas de liga contra O Parrulo y ElPozo y quince partidos después celebró el 2-3 marcado al Córdoba y que serviría para obtener la primera y única victoria como visitante de la temporada. En el siguiente partido marcó un hat-trick al Peñíscola que de nada sirvió porque los ribereños perdieron 6-5.
A partir de la jornada 22 llegó la explosión del ala-pívot. Sumó diez partidos seguidos marcando un total de quince goles. Curiosamente, en la última jornada no vio palos y los alzireños no pasaron del empate en Manzanares donde necesitaban la victoria y que Xota perdiera contra Córdoba.
Braulio Correal contaba con el jugador como una de sus principales bazas anotadoras para el proyecto de retorno a la renombrada Liga Prime. Sin embargo, el Peñíscola, que recuperó al cedido Yunii, quiso que Pablo García fuese su pareja de baile y pagó la cláusula de rescisión al club ribereño.
García ha superado en la votación popular a Marc Puigvert “Puchy”, de Industrias García, que será su compañero en el equipo del Baix Maestrat o a Gonzalo Santacruz, que ha fichado por ElPozo.
García se impuso en la votación popular a Marc Puigvert Esteve, del Catgas Energía; Gonzalo Santacruz Vasallo, de O Parrulo Ferrol FS; Adri Rivera, de ElPozo Murcia, y Víctor Ramos, también del Catgas Energía. La buena temporada de los candidatos también les ha abierto las puertas de nuevos equipos. Además de García, Marc Puigvert jugará en el Servigroup Peñíscola, mientras que Gonzalo Santacruz se incorporará a ElPozo Murcia, en una muestra de la progresión de varios de los jóvenes valores que participaron en la votación.
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