Real, Cullera y l’Énova suman salidas fotográficas y actos populares para disfrutar del eclipse en la Ribera

El eclipse solar de este miércoles será el punto de encuentro para distintos grupos de la Ribera, unidos por la misma motivación: observar y compartir un fenómeno astronómico que dejará totalmente a oscuras entre diez segundos y un minuto a hasta catorce municipios de la Ribera.

Una de las agrupaciones de la comarca que disfrutarán juntas del fenómeno es el Foto Club Alcalans, que ha decidido reunirse en la zona de la partida de Sogroy del término de Real para fotografiar el eclipse. Formado por seis aficionados procedentes de diversas poblaciones como Montroy, Montserrat, Benetússer y Catarroja, los fotógrafos han decidido convocar una salida a la montaña para captar el eclipse como una actividad privada, ya que en un primer momento esta iniciativa iba a ser abierta a todo el público. Sin embargo, consideran que “asumir la responsabilidad de velar por la seguridad de un grupo amplio sería complicado”, especialmente porque “la observación del eclipse exige el uso de gafas homologadas y resulta difícil garantizar que todas las personas asistentes las lleven” y las utilicen correctamente, explican desde la organización.

Los integrantes del Foto Club Alcalans en una expedición fotográfica. / Levante-EMV

La expedición finalmente se limitará a los miembros del club, que el miércoles una hora y media antes del eclipse subirán hasta la partida de Sogroy de Real, montarán trípodes, ajustarán cámaras y pondrán las cámaras a punto para la ocasión mientras charlan y toman algo. “También [el eclipse] funciona como una excusa para juntarse”, comenta una de las integrantes del club, Reyes Ferrer.

No es la primera vez que se enfrentan a un fenómeno astronómico así, pues el verano pasado fotografiaron una luna roja en julio. Además, hicieron una exposición de fotos de la dana del 29 de octubre de 2024, titulada ‘Memòries de la Dana’, a petición del alcalde de Montroi, Manolo Blanco.

Mientras tanto, en Cullera, el club de senderismo Xino-Xano ha organizado una excursión a la montaña para observar el eclipse desde el Castillo. Xino‑Xano ha organizado una propuesta abierta a toda la ciudadanía: una subida a la montaña para observar el eclipse desde el castillo de Cullera. La salida será a las 18:45 horas desde la plaza Andrés Piles, con ascenso a pie por los senderos habilitados. Debido al dispositivo especial previsto para la jornada, los accesos al Castillo, Fuerte, Volcán y al resto de la montaña permanecerán cerrados al tráfico, por lo que la única forma de llegar será caminando.

Cena y Perseidas en Cullera

Tras la observación del eclipse, quienes lo deseen podrán quedarse a cenar y disfrutar de la lluvia de estrellas de las Perseidas, que tendrá su máximo estos días. La organización recomienda llevar agua, cena y todo lo necesario para pasar la tarde y la noche en la montaña. También recuerdan que nunca debe mirarse el sol sin gafas homologadas.

El Ayuntamiento de Cullera repartirá gratuitamente gafas homologadas en distintos puntos del municipio, aunque Xino‑Xano no facilitará este material. Además, se aconseja mantenerse alejado del borde del acantilado y seguir las indicaciones de seguridad del personal voluntario, aunque durante el desarrollo de la actividad habrá una ambulancia de apoyo por si ocurre cualquier incidencia.

Observación junto a la alquería islámica en l'Énova

Por su parte, el Ayuntamiento de l’Énova ha organizado también una salida para observar el eclipse en el puente superior del tren, al lado de la estación de cercanías. Además, recuerdan que desde el consistorio se repartirán gafas homologadas y que tras el eclipse se cenará alrededor de la alquería islámica. El consistorio ha informado del cambio de ubicación para ver el eclipse, programado en el aeródromo, debido a la gran cantidad de personas inscritas.

En otras poblaciones, como ha informado Levante-EMV, se ha optado por convocar la observación del eclipse en enclaves amplios y despejados como el Espai d’Oci La Fumiga, en el caso de Alzira; o los arrozales, en el caso de Sueca y Cullera. No obstante, según recuerdan las autoridades, la recomendación general es limitar los desplazamientos durante el eclipse y observarlo desde el lugar de residencia siempre que sea posible.