Algemesí “exporta” sus juegos tradicionales a un campamento solidario para 60 niños en Senegal

La ONG Algemesí Solidari desarrolla entre el 8 y el 19 de agosto en Senegal una nueva edición de su proyecto de cooperación internacional «Infants d’ací i d’allà». En esta ocasión, once personas voluntarias de la organización se han desplazado al país africano para compartir nueve días de convivencia, juegos e intercambio cultural con 60 niños y niñas procedentes de las localidades de Ndem, Bambey y Mbacke Kadior.

El campamento se llevará a cabo en la población de Nguiguis Bamba, en las inmediaciones de Mbacke Kadior, donde los menores disfrutarán de una amplia programación centrada en el ocio educativo. Las actividades abarcarán talleres, manualidades, juegos cooperativos y dinámicas populares tradicionales tanto de Senegal como de Algemesí. Asimismo, la agenda contempla una excursión a la playa y una siembra simbólica y práctica de árboles en las instalaciones del nuevo centro educativo que la ONG está construyendo en la zona en colaboración con el Ayuntamiento de Algemesí, conectando así el campamento con los proyectos de desarrollo formativo que la entidad impulsa en la región.

Los voluntarios de Algemesí Solidari en el aeropuerto antes de su partida a Senegal. / Levante-EMV

A pesar de ser la primera vez que «Infants d’ací i d’allà» se traslada a territorio senegalés, la iniciativa cuenta con trayectoria previa, habiéndose celebrado en tres ocasiones anteriores en Baasneere (Burkina Faso), localidad donde la entidad construyó una escuela y con la que el municipio de Algemesí mantiene un hermanamiento institucional desde 2010. Con este proyecto, Algemesí Solidari reafirma una cooperación centrada en las personas y en la convivencia, utilizando el juego, la cultura y la educación como herramientas para tender puentes y generar lazos más allá de las fronteras. Además, la experiencia brindará al equipo de voluntariado la oportunidad de conocer de primera mano la realidad de las comunidades con las que colaboran.

Los algemesinenses en la población de Nguiguis Bamba, donde se desarrolla el campamento. / Levante-EMV

Con el objetivo de garantizar que ningún menor quede excluido por motivos económicos, la ONG ha puesto en marcha la campaña solidaria de microfinanciación «Regala un campament». La iniciativa contempla un coste estimado de 50 euros por participante, aunque admite aportaciones voluntarias de cualquier cuantía. La respuesta ciudadana ha permitido sumar ya la colaboración de más de cuarenta personas a través de donaciones por Bizum, buscando el código 01544 o la entidad Algemesí Solidari e indicando la palabra CAMPAMENT en el concepto.

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La labor de cooperación proseguirá tras el regreso de la expedición a España, momento en el que las once personas voluntarias encabezarán diversas actividades de sensibilización en Algemesí para compartir con la ciudadanía sus experiencias, visibilizar la realidad de las comunidades senegalesas y dar a conocer los proyectos sobre el terreno. Fundada en 1991, Algemesí Solidari combina el trabajo de educación para la justicia y la paz con proyectos internacionales y la acción social local, habiendo destacado también su implicación tras la dana del 29 de octubre de 2024 mediante la recogida de fondos para la recuperación de las familias y negocios afectados en el municipio.