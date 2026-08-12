Alzira cierra La Murta y La Casella y recomienda observar el eclipse en puntos urbanos despejados

El Centro de Coordinación Operativa Municipal (CECOPAL) del Ayuntamiento de Alzira se ha reunido para ultimar las actuaciones y el operativo de seguridad con motivo de la celebración del eclipse solar. En consonancia con las directrices de la Generalitat, se ha dispuesto el cierre completo y el control de accesos a los parajes naturales municipales de La Murta y La Casella. Desde el consistorio se recuerda que se mantiene la prohibición estricta del tránsito de personas por sendas y campos a través en espacios forestales, así como la circulación de vehículos de motor, bicicletas o peatones por pistas y caminos forestales dentro de los espacios naturales protegidos.

Para velar por el cumplimiento de estas normas, se desplegará un dispositivo de vigilancia activa integrado por efectivos de la Policía Local, Policía Nacional, Protección Civil, UMAS y VACIF. Estos agentes y voluntarios estarán desplegados estratégicamente en los puntos de acceso a La Murta, La Casella, la Muntanyeta y el Espai d'Oci La Fúmiga. En este último recinto se concentrará la actividad divulgativa organizada para el evento; se trata de un espacio de acceso libre y gratuito, aunque contará con una zona de observación delimitada específicamente para la programación oficial, con aforo limitado y prioridad de entrada para las personas inscritas previamente.

Para quienes dispongan de gafas homologadas y prefieran observar el fenómeno de manera libre, las autoridades recomiendan buscar lugares llanos con amplia visibilidad hacia el oeste y el horizonte despejado. Entre los puntos idóneos sugeridos dentro del término municipal se encuentran la subida y el entorno de la ermita en la Muntanyeta de Sant Salvador, el Anell Verd, la zona del Malecó y el Balcó del Xúquer, la plaza de la Generalitat y diversos tramos de la avenida Joan Calot. Ante la gran afluencia de público y el incremento de tráfico previstos para la tarde, el CECOPAL aconseja realizar los desplazamientos a pie, evitar el uso del vehículo privado, respetar escrupulosamente las restricciones en los espacios protegidos y atender en todo momento las indicaciones de los cuerpos de seguridad.