Alzira completará este año la identificación de los 211 represaliados de la fosa del cementerio

Alzira completará la identificación genética de los restos de 211 personas represaliadas durante la posguerra franquista gracias al último empujón económico prestado por la Diputació de Valencia. La corporación provincial ha completado un ciclo de inversión que supera los 300.000 euros entre los años 2023 y 2026, una dotación destinada de forma íntegra a los trabajos de exhumación, reconstrucción antropológica y análisis de ADN de las víctimas. Con la aprobación de los últimos fondos, 56.000 euros, el proyecto entra en su etapa definitiva para devolver el nombre y la dignidad a las personas fusiladas entre el 1 de mayo de 1939 y el 29 de abril de 1940 en la capital de la Ribera Alta. Según el presidente de la Associació per a la Recuperació de la Memòria Històrica Fossar d’Alzira, Josep Bermúdez, la previsión es que los trabajos de identificación puedan completarse este año, para “afrontar un nuevo reto para 2027”: la reinhumación de los cuerpos en el panteón de Alzira en el caso de que no se haya encontrado familiares o, en caso de haber encontrado familiares vivos, poder dar sepultura a los cuerpos donde cada familia considere adecuado. La asociación agradece a la Diputació su ayuda, porque “sin ella habría sido imposible” llevar a cabo todas las tareas de extracción, identificación y reconstrucción, asegura Bermúdez.

La actuación en el cementerio municipal de Alzira representa uno de los proyectos de memoria democrática “más complejos y ambiciosos de la provincia de Valéncia”, según reconoce la vicepresidenta Natàlia Enguix. La delegación provincial ha estructurado la financiación en varios tramos para atender las elevadas necesidades técnicas. La primera fase contó en 2023 con un convenio de 109.000 euros para la demolición del antiguo panteón, la extracción de los restos y su individualización anatómica. Para la fase de laboratorio y análisis genético se destinaron 185.000 euros, divididos en un abono inicial de 129.000 euros ya ejecutado y una aportación final de 56.000 euros cuyo pago se ha completado en este ejercicio de 2026.

La singularidad del proceso radica en la enorme dificultad técnica que implicó el tratamiento inicial de las víctimas. En el pasado, los restos fueron extraídos de las fosas comunes originales sin las necesarias garantías ni criterios científicos. Aquella intervención sin metodología provocó que los cadáveres terminaran depositados en cincuenta bolsas dentro de una cripta memorial. Esta circunstancia convirtió la tarea en un complejo puzle antropológico, ya que el equipo científico tuvo que clasificar y separar minuciosamente cada cuerpo antes de proceder a la toma de muestras óseas para las pruebas de ADN, describe la corporación provincial en un comunicado.

El Fossar d'Alzira

El conocido como Fossar d'Alzira constituye un enclave fundamental de la represión territorial tras el conflicto bélico. Al albergar una prisión comarcal, la localidad concentró las ejecuciones de vecinos procedentes de diversas poblaciones cercanas. Entre los restos recuperados figuran vecinos de Alzira, Algemesí, Carcaixent y Guadassuar, además de nueve residentes de Simat de la Valldigna, un vecino de Dénia, otro de Cheste y nueve de origen aún no determinado.

La vicepresidenta y responsable de Memoria Democrática, Natàlia Enguix, ha destacado la firme voluntad de la corporación para responder a las familias tras más de ochenta años de incertidumbre. Enguix confía en que los análisis genéticos pongan fin a este largo proceso de búsqueda, permitan identificar al mayor número posible de víctimas y brinden a sus descendientes la oportunidad de ofrecerles un descanso digno en el nuevo mausoleo del cementerio.