El club de Halterofilia de Alzira arrasa en los Jocs de la Comunitat Valenciana 2026

El levantador de Enguera, Marc Sanchiz, logró el título como infantil de primer año con 112’75 puntos, por los 106 que obtuvo Hussam Bessbassi que se colgó el bronce. El pasado mes de febrero Marc ya logró la medalla de bronce en el Campeonato de España de técnica.

Paula Andújar se proclamó subcampeona infantil de primer año y Adriana Boluda, tercera. Entre los benjamines, Marco Roda logró otro subcampeonato y Lucas Garés el bronce. De las féminas benjaminas destacaron Leonor Garés como subcampeona y Andrea Vidal subió al tercer escalón del podio. Carla Palma, quedó 4ª pero también se le otorga la medalla de bronce.

A partir de la categoría cadete la competición era de levantamiento de kilos. Iker Vila y Álex Ramiro se proclamaron campeón y subcampeón. En las féminas de esta categoría, Valeria Roversi alcanzó el 4º puesto.

En la clasificación por peso corporal Sara Alonso, Ayelén Distante, Álex Ramiro (tanto sub 15 y sub 17) e Iker Vila obtuvieron el oro. Las tres medallas de plata fueron para Greta Beltrán (sub 15 y sub 17) y Mireia Pérez Calatayud y cuatro de bronce para Marc Sanchiz, Mireia Pérez Calatayud y Paula Andujar (sub 15 y sub 17).

La competición sirvió para celebrar simultáneamente el trofeo Julián Perea y Lorenzo Carrió donde se hizo entrega de los ganadores a nivel local. En categoría femenina la mejor sub 15 fue Mireia Pérez y la mejor sub 17, Ayelén Distante mientras que en categoría masculina, el mejor sub 15 fue Álex Ramiro y el mejor sub 17, Iker Vila. El resto de levantadores del club alzireño fueron Mateo Boluda, Nuria Torres y Axl Roda.

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